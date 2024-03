Rusza ofensywa ws. Trybunału Konstytucyjnego. Wicepremier potwierdza

Wicepremier mówił o tym w Krakowie. – Tutaj mamy już pewność, projekty dotyczące uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego; ustawa o KRS-ie już wpłynęła. Jest potrzebna jeszcze ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i zmiany w Konstytucji – oczywiście tutaj procedura trwa dłużej, ale też ta procedura będzie w tym tygodniu rozpoczęta w parlamencie – poinformował Kosiniak-Kamysz.

– Rozpocznie się procedura dotycząca zmiany rozdziału Konstytucji w obszarze Trybunału Konstytucyjnego – zapewnił.

Wcześniej szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk zapowiedział w radiowej Trójce, że w poniedziałek lub wtorek w parlamencie zostanie zaprezentowany "kompleksowy pakiet rozwiązań" ws. zmian w TK. Ma to być sejmowa uchwała "wskazująca wadliwość działania TK", ustawy "horyzontalne" regulujące funkcjonowanie TK w przyszłości oraz projekt zmiany w konstytucji.

Paszyk wyraził nadzieję, że uchwała "otwierająca szereg działań" będzie procedowana w Sejmie w środę. – Chcielibyśmy, aby Sejm zajął swoje stanowisko w tej uchwale, właśnie jeśli chodzi o reagowanie instytucji publicznych na to, co z TK wychodzi i będzie wychodziło, zwracanie uwagi na to, by kierowały się roztropnością, jeśli chodzi o stosowanie tych wyroków, czy też rozmaitych zabezpieczeń, które są wydawane – wydaje się – na polityczne prośby – stwierdził.

Koalicja Tuska mięknie ws. TK? Szybkich zmian nie będzie

W lutym media donosił, że koalicja pod wodzą Donalda Tuska mięknie ws. Trybunału Konstytucyjnego. Szybkich i radykalnych zmian nie należy się spodziewać. "Nie będzie szturmu na Trybunał Konstytucyjny ani wymiany sędziów" – informował "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na rozmowy z politykami koalicji rządzącej.

Według tych doniesień sejmowa większość ma gotowy "trybunałowy starter pack", w którego skład wchodzi: uchwała, projekt lub dwie ustawy oraz propozycja zmian w konstytucji.

W samej uchwale ma być przywołanie tzw. sędziów dublerów oraz sporu wokół prezesury Julii Przyłębskiej wraz z konstatacją, że Przyłębska prezesem TK już nie jest.

Choć w ostatnim czasie toczyła się dyskusja, czy podobnie jak tzw. dublerzy zostaną potraktowani w uchwale sędziowie Krystyna Pawłowicz oraz Stanisław Piotrowicz, to, jak ustalił "DGP", w ostatecznej wersji uchwały ich nazwiska raczej się nie znajdą.

"Uchwała ma opisywać sytuację TK łącznie z tym, że obecnie nie pełni on swoich konstytucyjnych funkcji" – podawał dziennik.

