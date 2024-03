Ostra krytyka decyzji Tuska. "W ogóle nie powinna mieć miejsca"

Premier Donald Tusk powołał Dariusza Korneluka na Prokuratora Krajowego. Informację w tej sprawie przekazał w czwartek szef KPRM Jan Grabiec. Głos w sprawie budzącej duże kontrowersje nominacji zabrali zastępcy Prokuratora Generalnego.

Oświadczenie Zastępców Prokuratora Generalnego ws. Dariusza Korneluka

W wydanym oświadczeniu podkreślili oni, że próba nominacji Korneluka jest nieskuteczna, ponieważ stanowisko to jest obsadzone przez prokuratora Dariusza Barskiego.

"Nie powinna ona w ogóle mieć miejsca, wobec zabezpieczeń Trybunału Konstytucyjnego w związku ze skargą konstytucyjną Dariusza Barskiego oraz w związku ze wszczęciem postępowania przez TK z wniosku Prezydenta RP, o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Prezesem Rady Ministrów oraz Prokuratorem Generalnym" – wskazano.

Prokuratorzy zwrócili ponadto uwagę, że warunkiem podjęcia decyzji o powołaniu prokuratora na stanowisko Prokuratora Krajowego jest uzyskanie opinii Prezydenta RP. Takiej decyzji – zauważyli – prezydent wobec Korneluka nie wydał. "Zgodnie ze stanowiskiem, które przedstawiła w mediach Kancelaria Prezydenta, nie budzi żadnych wątpliwości ośrodka prezydenckiego, że Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski" – podkreślili.

"Większa wada niż w przypadku poprzednika"

"Rzekome piastowanie urzędu Prokuratora Krajowego przez Dariusza Korneluka jest naznaczone nawet większą wadą, niż w przypadku jego poprzednika, tzw. p.o. Prokuratora Krajowego Jacka Bilewicza. Przypomnieć należy, że ustawowym warunkiem sine qua non urzędowania jako Prokurator Krajowy jest posiadanie tytułu prokuratora Prokuratury Krajowej. Tytuł taki prokurator Jacek Bilewicz otrzymał w sposób legalny, w procedurze z udziałem Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego – którego status skądinąd nie był w tamtym momencie kwestionowany przez Prokuratora Generalnego, ale został zakwestionowany dosłownie kilka godzin później, tego samego dnia. Natomiast prokurator Dariusz Korneluk nie posiadał tytułu prokuratora Prokuratury Krajowej. Jeżeli go w ostatnim czasie uzyskał, to mógł to zrobić tylko w sposób bezprawny, przy udziale tzw. p.o. Prokuratora Krajowego" – czytamy w oświadczeniu.

Zastępcy Prokuratora Generalnego napisali, że w sprawie "powołania" prok. Korneluka krytyczne stanowisko wydał szef Prokuratury Krajowej Dariusz Barski, oni zaś – jak podkreślili – solidaryzują się z jego słowami i wyrażają dla niego poparcie.

"Stan ten należy niezwłocznie zakończyć!"

W dalszej części oświadczenia prokuratorzy wyrazili opinię, iż jedyną drogą do wyjścia z kryzysu, w jakim znalazła się prokuratura, jest przywrócenie w niej stanu prawnego. "Obecnie znajduje się ona w chaosie, którego najbardziej drastycznym przejawem jest kwestionowanie statusu prokuratorów. Stan ten jest skutkiem naruszenia prawa w styczniu 2024 r. przy próbie odwołania Dariusza Barskiego. Stan ten należy niezwłocznie zakończyć!" – zaznaczyli.

"Mając na uwadze interes obywateli, przede wszystkim ofiar przestępstw, a także interes prokuratury, w tym potrzebę zapewnienia skuteczności wykonywanych czynności przez prokuratorów i asesorów, którzy dopiero rozpoczęli swoją zaszczytną służbę, powinny zostać wprowadzone konstruktywne rozwiązania, z poszanowaniem prawa, które uzdrowią sytuację w prokuraturze" – dodali zastępcy Prokuratora Generalnego.

Pod oświadczeniem podpisali się: Krzysztof Sierak, Robert Hernand, Michał Ostrowski, Tomasz Janeczek oraz Andrzej Pozorski.

