Kamiński reaguje na ruch Bodnara. "Nigdy nie zamkniecie mi ust"

Prokurator generalny Adam Bodnar skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosłów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za niezastosowanie się do wyroku sądu orzekającego zakaz pełnienia funkcji publicznej.

O wniosku skierowanym do szefowej Parlamentu Europejskiego ws. Kamińskiego i Wąsika w poniedziałek poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Kamiński: Nigdy nie zamkniecie mi ust

W reakcji Mariusz Kamiński opublikował w social mediach wpis, w którym wskazał, że procedura uchylenia jego immunitetu nie została wygaszona.

„"Kilka dni temu wypowiadałem się w PE na spotkaniu z Komisarzem Reyndersem w sprawie łamania praw człowieka i zasad praworządności w Polsce przez ekipę Tuska i Bodnara. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozpatruje moją skargę na stosowanie tortur wobec mnie, jako więźnia politycznego. Dziś odpowiedź Bodnara. Chce mi uchylić immunitet za głosowanie w Sejmie, do czego jako poseł byłem zobowiązany. Przecież procedura uchylenia mojego mandatu nie została wygaszona. To śledztwo i działania Bodnara to kolejny dowód na skrajne upolitycznienie prokuratury. Nigdy nie zamkniecie mi ust!" – napisał były szef MSWiA.

"A było to tak. Wszystko zgodnie z prawem. Prawda, panie Szymonie Hołownio?" – napisał, załączając nagranie przedstawiające wypowiedź marszałka Sejmu po tym, jak Wąsik i Kamiński pojawili się wówczas na sali plenarnej.

Wniosek Bodnara do szefowej PE

Jak wyjaśniono, sprawa ma związek z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie niezastosowania się do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2023 r. orzekającego zakaz pełnienia funkcji publicznej.

"Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy dostarczył podstawy do ustalenia, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, pomimo orzeczonego wobec nich prawomocnego zakazu pełnienia funkcji publicznych, nie zastosowali się do tego zakazu i wykonywali mandaty posłów poprzez wzięcie udziału w dniu 21 grudnia 2023 r. w obradach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w przeprowadzonych przez Sejm głosowaniach numer 141-147 oraz uczestniczenie w dniu 28 grudnia 2023 r. w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych" – czytamy.

PK przekazała, iż ustalenia te pozwoliły na przedstawienie eurodeputowanym w dniu 18 kwietnia 2024 r. zarzutów popełnienia przestępstw z art. 244 Kodeksu karnego. "Na obecnym etapie postępowania zachodzi konieczność uzupełnienia europosłom przedstawianych im zarzutów, a następnie skierowanie aktu oskarżeni do sądu" – podkreślono w komunikacie.

