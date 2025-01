"Putin rozumie tylko język siły". Trzaskowski o gotowości Polski

W czwartek rano Rafał Trzaskowski rozpoczął swoją wyborczą trasę po Polsce. W ciągu najbliższego miesiąca kandydat KO zamierza odwiedzić ponad 150 miejscowości w 16 województwach. Polityk przekonuje, że najbliższe wybory "są naprawdę najważniejsze od wielu, wielu lat".

Trzaskowski: Bezpieczeństwo jest najważniejsze

W sobotę Rafał Trzaskowski pojawił się w Gołdapi w województwie warmińsko-mazurskim.

– Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ja o tym mówiłem w Gliwicach, że to sprawa absolutnie nadrzędna i dlatego też jestem zdania, że w 2026 roku Polska powinna wydawać 5 proc. PKB właśnie na obronność, na bezpieczeństwo. Uważam, że dokładnie tak samo powinna robić cała Unia Europejska – powiedział prezydent Warszawy.

Jak zaznaczył Trzaskowski, Polska musi podnosić swoje zdolności bojowe, ale również "podnosić swoją zdolność odstraszania". – Stąd też projekt Tarcza Wschód. Poprzednicy mówili raczej o zagrożeniu z zachodu, co było kompletną paranoją, słyszeliśmy te słowa, a wszyscy Polacy, wszystkie Polki wiedzą, że zagrożenie tak naprawdę jest dzisiaj ze wschodu i tego zagrożenia nie możemy lekceważyć. Stąd ten projekt umocnień na całej granicy – 800 km umocnień – mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Polityk podkreślił jednocześnie, że to jeden z najnowocześniejszych projektów w całej Europie.

Kandydat KO: Musimy pokazać Putinowi, że jesteśmy gotowi

Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę na znaczenie zdolności odstraszania.

– Drodzy Państwo, ta zdolność odstraszania jest niesłychanie istotna, dlatego że musimy zademonstrować Putinowi, że jesteśmy gotowi na każdy scenariusz, bo właśnie to odstrasza – mówił prezydent Warszawy.

Trzaskowski nawiązał też do postawy, jaką prezentuje prezydent Rosji Władimir Putin.

– Putin rozumie tylko i wyłącznie język siły i dlatego w ten sposób postępujemy, dlatego właśnie budujemy te umocnienia – zaznaczył kandydat KO.

Polityk podkreślił, że konsultantami przy realizacji projektu są "najwięksi specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, którzy mają największe doświadczenie na świecie, jeśli chodzi o zabezpieczanie granic". – To bardzo istotne i ważne, że ten projekt jest realizowany, bo on wysyła jasny sygnał w stosunku do wszystkich, którzy mają złe intencje w relacji do Polski – powiedział Rafał Trzaskowski.

