Nowy ruch Bodnara ws. prokuratora Ostrowskiego. Powołał rzecznika "ad hoc"

Media lewicowo-liberalne od dłuższego czasu publikują artykuły na temat rodziny prokuratora Michała Ostrowskiego. Teksty wkraczają w sferę tajemnicy medycznej.

"Gazeta Wyborcza" opublikowała informacje dotyczące zawiadomienia w sprawie błędu medycznego, które skierowała do prokuratury Anna Ostrowska, żona Michała Ostrowskiego. Dziennikarz "GW" Wojciech Czuchnowski zapowiedział kolejny materiał dotyczący rodziny prokuratora. Sam Ostrowski nie kryje oburzenia. – To są moje prywatne sprawy. Każdy obywatel ma prawo domagać się dochodzenia swoich praw. W przypadku mojej żony, to ona złożyła zawiadomienia o przestępstwie. Ona jest pokrzywdzoną. Sprawa została, z tego co wiem, umorzona. Mecenas Adam Gomoła złożył zażalenie na tę decyzję – powiedział w rozmowie z Radiem Wnet.

Nowy ruch ws. Ostrowskiego

W czwartek Prokuratura Krajowa wydała komunikat, w którym przekazała, że Adam Bodnar powołał prokuratora Piotra Kowalika (związanego ze stowarzyszeniem "Lex Super Omnia") do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego ministra sprawiedliwości, czyli rzecznika "ad hoc", w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego "w sprawie naruszenia godności urzędu" przez prokuratora Michała Ostrowskiego. Miało ono polegać na "wykorzystaniu piastowanej funkcji oraz działalności prokuratury do realizowania interesów swojej rodziny".

Chodzi o zawiadomienie, które w maju 2022 r. do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim złożył Ostrowski. Sprawę opisały media. Portal oko.press napisał, że zawiadomienie dotyczyło doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i przywłaszczenia majątku jego 95-letniej ciotki. Poszło o sprzedaż nieruchomości, w tym 18 hektarów ziemi rolnej.

– Wszcząłem śledztwo w sprawie zamachu stanu, a oni wyciągają moje sprawy prywatne. Jak każdy obywatel, mam prawo domagać się prowadzenia postępowań w sprawach, które grożą dobru mojej rodziny. W tym przypadku nie chodzi o mnie, bo nie ja jestem pokrzywdzonym. Pokrzywdzoną jest moja 95-letnia babcia, której ojcowiznę najprawdopodobniej w sposób oszukańczy przejęła osoba nieuprawniona – mówił w Radiu Wnet Ostrowski. – Ludzie, pokrzywdzoną jest moja 95-letnia babcia, opanujcie się i zostawcie mnie w spokoju! – dodał.

Bodnar zawiesił prokuratora

Przypomnijmy, że prokurator generalny Adam Bodnar zawiesił w czynnościach służbowych swojego zastępcę prokuratora Michała Ostrowskiego na sześć miesięcy. Wcześniej Ostrowski wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia dokonania zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, marszałków Sejmu i Senatu, prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz niektórych sędziów i prokuratorów.

To jednak nie wszystko. Rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak poinformowała o wszczęciu śledztwa przeciwko prokuratorowi Ostrowskiemu. Wniosek złożył Adam Bodnar. Sprawa dotyczy możliwości przekroczenia uprawnień przez Ostrowskiego.

