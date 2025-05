"Panie Kierwiński, Panie Tusk, weźcie się do roboty!". Morawiecki z wizytą u powodzian

Premier Mateusz Morawiecki przyjechał po raz kolejny na Dolny Śląsk by sprawdzić, czy ruszyła rządowa pomoc po ubiegłorocznej powodzi jaka dotknęła m.in. Lądek Zdój. By przekonać się jak obecnie wygląda sytuacji ludzi, którzy często stracili dobytego całego życia. A jak widać na filmiku sytuacja wciąż jest dramatyczna.

„Osiem miesięcy po powodzi, ludzie pozostawieni sami sobie... Panie Kierwiński, Panie Tusk, weźcie się do roboty!” – napisał Premier Mateusz Morawiecki na swoim profilu w mediach społecznościowych i umieścił film z wizyty w jednym domów, które ucierpiały w czasie powodzi.

Gdzie rządowa pomoc?

To dom przy ul. Kościuszki 34 w Lądku Zdroju. – Nienaprawione tynki, elektryczność, grzyb, ciągle jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. To jest zdaje się to samo miejsce, które odwiedziłem kilka miesięcy temu – podkreśla były premier. I jak się okazuje nic się nie zmieniło od tego czasu.

– Rozmawiałem z mieszkańcami – i wniosek jest jeden: w większości miejsc rząd pozostawił ich samym sobie. Warto, aby 1 czerwca prezydentem został ktoś, kto upomni się o mieszkańców Lądka, Stronia, Odrzychowic, Radochowa i setek innych miejscowości – zaapelował Mateusz Morawiecki.

Na początku kwietnia były premier pojawił się też na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. "Minęły miesiące od powodzi, a ludzie wciąż żyją w błocie – dosłownie i metaforycznie. Pomoc jest fragmentaryczna, odszkodowania symboliczne, a odpowiedzialność rozmyta. Władza centralna nie tylko nie pomaga, ale udaje, że nie widzi. Za każdą statystyką stoi konkretna twarz, dom, los, rozpacz i nadzieja" – stwierdził wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

