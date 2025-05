Zamieszanie wokół debaty. "Nagle telefon i koniec rozmów"

TVP, TVN i Polsat mają zorganizować w środę debatę między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Podczas niedzielnego wieczoru wyborczego kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zaapelował o "jedną, uczciwą debatę", w której organizacji uczestniczyć będą również stacje konserwatywne: Telewizja Republika, wPolsce24 i Trwam.

– Chcę się zwrócić do premiera Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Tak często mówicie, że pod polską flagą jest miejsce dla każdego Polaka. Wzywam więc do tego, by odbyła się jedna, uczciwa debata prezydencka. A pod biało-czerwoną flagą jest miejsce dla Telewizji Polskiej w likwidacji, TVN, Polsatu, Republiki, wPolsce i Trwam – mówił.

"Zerwane rozmowy ws. debaty"

W poniedziałek TVP zaprosiła przedstawicieli sztabów Trzaskowski i Nawrockiego na spotkanie organizacyjne przed debatą.

"Zerwane rozmowy ws. debaty. Dwa sztaby uzgodniły, że dobrą formułą będzie bezpośrednia rozmowa dwóch kandydatów w 6 blokach tematycznych z moderatorem, który nie zadaje pytań. Pytania zadają sobie tylko kandydaci. Wszystko uzgodnione, nagle telefon i koniec rozmów. Tak to wygląda" – napisała we wtorek Wioletta Paprocka, szefowa sztabu kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

TVP blokuje TV Republika

W poniedziałek Tomasz Sakiewicz poinformował, że TV Republika jest gotowa współorganizować debatę kandydatów prezydenta RP w najbliższą środę. "Jeśli po raz kolejny rządowa TVP w likwidacji będzie wykluczała udział największej stacji informacyjnej w Polsce w debacie prezydenckiej, to Republika zorganizuje własną debatę. Szczegóły niebawem" – napisał w mediach społecznościowych.

"TVP w likwidacji nie odpowiada na propozycję wspólnej debaty prezydenckiej. Republika, największa stacja informacyjna w Polsce, zorganizuje zatem w najbliższą środę własną debatę. Zapraszamy Kandydatów na godz. 18:00 do siedziby naszej stacji. Liczymy, że tym razem Pan Rafał Trzaskowski znajdzie w sobie odwagę, by okazać szacunek milionom naszych Widzów oraz respekt wobec wolności słowa. Zapraszamy! Jeśli jednak TVP w likwidacji przyjmie naszą propozycję to nadal jesteśmy gotowi współorganizować debatę o godz. 20:00" – przekazał w kolejnym wpisie prezes i redaktor naczelny Republiki. Przypomnijmy, że Rafał Trzaskowski nie wziął udziału w żadnej z trzech debat TV Republika przed pierwszą turą wyborów.

