Prezydent weźmie udział w marszu w Warszawie? "Uzgodnienia trwają"

Po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich, Karol Nawrocki zapowiedział wielki marsz 25 maja w Warszawie. Przemarsz rozpocznie się o godz. 12:00 na rondzie gen. de Gaulle'a. Przejdzie Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy.

Według doniesień Wirtualnej Polski, sztab Karola Nawrockiego skłania się, by prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie zabierał głosu ze sceny, a jeśli to zrobi, to wyłącznie krótko. Sztabowcy chcą bowiem akcentować "obywatelskość" kandydata na finiszu kampanii wyborczej. – Z prezesem nigdy nic nie wiadomo do końca. W Szeligach na konwencji Karola też miał nie przemawiać, ale jednak w dniu konwencji postanowił zabrać głos. No i zabrał. Sztab dowiedział się o tym 10 minut przed imprezą – powiedział anonimowo polityk PiS, cytowany przez WP. W piątek Kaczyński skierował list do członków partii. Zaznaczył, że "nic nie jest rozstrzygnięte", a zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydenckich zależy od determinacji działaczy.

Niewykluczony jest udział Andrzeja Dudy w niedzielnym marszu. – Uzgodnienia trwają – przekazał rozmówca WP ze sztabu Nawrockiego. Duda pojawił się na konwencji kandydata popieranego przez PiS, która odbyła się pod koniec kwietnia w Łodzi. Wygłosił wówczas płomienne przemówienie.

Marsz Trzaskowskiego. Tusk zabierze głos?

Tego samego dnia, 25 maja, w centrum Warszawy odbędzie się również marsz organizowany przez Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Przemarsz wystartuje o godz. 12:00 z placu Bankowego. Jego uczestniczy przejdą ulicą Marszałkowska na plac Konstytucji, gdzie ma przemawiać kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli m.in. Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia. Jak ustaliła Wirtualna Polska, najprawdopodobniej premier zabierze głos na początku marszu. "Koalicja rządząca uznaje, że klucz do sukcesu Trzaskowskiego leży w maksymalnej mobilizacji elektoratu całej koalicji 15 października, więc lista mówców będzie dłuższa" – czytamy.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca.

