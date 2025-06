Hołownia dopiął swego. Braun z zakazem wstępu do Sejmu

Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun zniszczył w środę w Sejmie wystawę LGBT. Jak tłumaczył, zapobiega "zgorszeniu publicznemu". Ekspozycja to inicjatywa organizacji "Tęczowe Opole". Przedstawiała zdjęcia i relacje młodych osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych z Opolszczyzny.

Na incydent z udziałem Brauna błyskawicznie zareagował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. – Poseł Braun nie po raz pierwszy dopuszcza się wandalizmu na terenie Kancelarii Sejmu. Dotychczas Straż Marszałkowska mogła używać siły fizycznej wobec osób objętych immunitetem, gdy zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie. Od tej pory Straż Marszałkowska ma jej używać także w sytuacji, gdy taka osoba będzie niszczyć mienie na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu – powiedział. – Podjąłem także decyzję, że poseł Braun nie będzie wpuszczany na teren Sejmu. Nie zamierzam dopuścić do tego, by budował swoją patologiczną popularność na ksenofobii, na obrażaniu osób innej orientacji seksualnej, na nienawiści – dodał.

Braun z zakazem wstępu

"Zakaz wstępu na teren Sejmu dla posła do PE Grzegorza Brauna. Weszło w życie zarządzenie zabraniające wstępu i wjazdu na tereny oraz wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu posłowi do Parlamentu Europejskiego Grzegorzowi Braunowi" – przekazała w piątek za pośrednictwem portalu X Kancelaria Sejmu.

twitter

"Zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 13 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, art. 2 ust. 1 pkt 5 i art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej i § 69 ust. 1 zarządzenia nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu (»Nie zezwala się na wejście i wjazd na tereny oraz wejście do budynków osobom, które swoim zachowaniem lub wyglądem naruszają powagę Sejmu lub Senatu«) i obowiązuje od 11 czerwca do końca X kadencji Sejmu" – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

"Potępiam". Bosak zaskoczył ws. Brauna i wystawy LGBTCzytaj też:

Braun i Korwin-Mikke łączą siły. Nowe doniesienia ws. wspólnej partii