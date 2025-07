Alert RCB na terenie całego kraju. Każdy otrzyma takiego SMS-a

Od poniedziałku (7 lipca) Polska czasowo przywraca kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. To odpowiedź rządu na zmieniającą się sytuację migracyjną oraz działania niemieckiej policji, która wypycha nielegalnych migrantów do naszego kraju. Ograniczenie będzie obowiązywało do 5 sierpnia br.

Kilka dni temu szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła poinformował o rozmieszczeniu na granicy 5 tys. żołnierzy. 4 tys. z nich zostanie oddelegowanych na granicę polsko-niemiecką, a tysiąc na polsko-litewską. Natomiast komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. Robert Bagan przekazał, że na granicy z Niemcami wytypowano 52 miejsca prowadzenia kontroli granicznej, w 16 z nich będą prowadzone kontrole stałe. Z kolei na granicy z Litwą wytypowano 13 miejsc prowadzenia kontroli, z czego w dwóch będą prowadzone kontrole stałe.

Polacy dostali alert RCB

W niedzielę (6 lipca) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-a o treści: "Od 7 lipca wprowadzona zostaje kontrola Straży Granicznej na granicy z Niemcami i Litwą (wjazd do Polski)". Alert RCB został wprowadzony na terenie całego kraju.

Dotychczas Polska kilkukrotnie czasowo przywracała kontrole na granicach wewnętrznych Schengen, uzasadniając je nasileniem migracji, pandemią COVID-19 oraz ważnymi wydarzeniami, takimi jak mistrzostwa Europy 2012 w piłce nożnej.

Jak działa alert RCB?

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. "Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego zagrożenia, otrzymają na swój telefon komórkowy SMS z ostrzeżeniem. Nie ma znaczenia, w jakiej sieci znajduje się Twój telefon. Operatorzy mają obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka" – czytamy na stronie RCB.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa koordynuje proces zapobiegania kryzysom. Dokonuje oceny ryzyka zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa – ujednolica postrzeganie zagrożeń przez poszczególne resorty, a tym samym podwyższa stopień zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez właściwe służby i organy administracji publicznej.

