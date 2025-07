Kryzys na granicy. PiS przedstawia propozycję

Od 7 lipca na granicach z Niemcami oraz Litwą obowiązują czasowe kontrole. Funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję, Żandarmerię Wojskową i WOT, mogą zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy.

To odpowiedź rządu na kryzys migracyjny oraz działania niemieckich służb, które wypychają nielegalnych migrantów do naszego kraju. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, kontrole będą prowadzone przez 30 dni – do 5 sierpnia.

Morawiecki: Kryzysowi na granicy towarzyszy chaos

Do sytuacji na granicy odniósł się na konferencji PiS były premier, Mateusz Morawiecki.

– Na granicy mamy potężny kryzys migracyjny. Temu kryzysowi towarzyszy chaos, ponieważ służby obecnego rządu sobie z nim nie radzą. W ten chaos weszła obywatelska aktywność i dziękujemy wszystkim z Ruchu Obrony Granic, którzy aktywnie wspierają funkcjonariuszy SG, a których jest za mało – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Morawiecki zwrócił uwagę na problemy polskich przedsiębiorców, które są pokłosiem kryzysu na granicy. – Obok tych kwestii związanych z bezpieczeństwem, mamy do czynienia z dramatami tysięcy polskich przedsiębiorców. Oni tam w wielu sektorach odczuwają skutki tego, że polski rząd nie potrafił sobie poradzić z tym kryzysem. Czy ten rząd, z tym premierem jest w stanie postawić się Berlinowi? Już ponad 10 tys. ludzi wepchnięto nam przez granicę niemiecką. Ochrona przedsiębiorców musi być bardzo prosta i szybka. Chcemy, żeby w 72h pieniądze były na kontach przedsiębiorców – powiedział były szef rządu. – Chcemy szanować te miejsca pracy, które są na granicy zachodniej, ale i na granicy z Litwą, dlatego proponujemy Tarczę Zachód, Tarczę Litwa i Tarczę Wschód. Pokazaliśmy, jak można to rozwiązać – dodał.

Były premier: PO głosowała przeciwko zaporze

Mateusz Morawiecki skrytykował działania Platformy Obywatelskiej, przypominając stanowisko tej partii ws. budowy zapory na granicy z Białorusią.

– PO głosowała przeciwko zaporze, którą wybudowaliśmy. Dzisiaj mają czelność opowiadać, że byli zwolennikami ochrony tej granicy. Oni wszyscy zagłosowali przeciwko fizycznej zaporze na granicy wschodniej. Dziś mamy do czynienia z potężnym problemem na granicy zachodniej. Mamy dramatycznie spadającą liczbę miejsc pracy. W wielu miastach bezrobocie zagląda w oczy Polaków. Te tarcze są natychmiast potrzebne – podkreślił poseł PiS.

– Mamy gotowe rozwiązania. Wiemy, jak to zrobić – zostawiliśmy te projekty i wystarczy je 1:1 wykorzystać. Nielegalna migracja to uderzenie w bezpieczeństwo, tożsamość narodową i w budżet. Odpowiedź do Berlina i Brukseli jest jedna i musi być słyszana: nie przyjmiemy ani jednego nielegalnego migranta. Dzisiaj wszyscy musimy bronić Polskę przed zalewem nielegalnych migrantów – zaznaczył Morawiecki.

Czytaj też:

Pierwsza doba kontroli na granicy polsko-niemieckiej. Służby podały liczbyCzytaj też:

"Wpuściliście tysiące muzułmanów". Kosiniak-Kamysz oskarża PiS