"Gazeta Wyborcza" przyznaje: Anomalie w wyborach były, ale nie na wielką skalę

Ponowne przeliczanie głosów oddanych w drugiej turze wyborów prezydenckich odbywa się w 246 komisjach.

– Przyjęliśmy standard, w którym nie zabieramy worków z głosami do prokuratury lub do sądu, lecz wykonujemy czynności na miejscu – mówi prok. Katarzyna Kwiatkowska, szefowa departamentu postępowania przygotowawczego Prokuratury Krajowej.

"Gazeta Wyborcza" ustaliła, że w piątek 11 lipca prokurator krajowy ma dostać pierwsze sprawozdania. Gotowe są już trzy z 11 prokuratur regionalnych, które dostały zadanie przeliczenia głosów – Poznań, Gdańsk i Katowice. Raportu PK o wynikach ponownego liczenia głosów należy się spodziewać w poniedziałek 21 lipca.

Błędne ekspertyzy?

Źródła "GW" donoszą, że co prawda potwierdzają się pewne anomalie dot. przepływu głosów między pierwszą a drugą turą głosowania, ale "nie jest to taka skala jak w ekspertyzach, które były podstawą podjęcia decyzji o przeliczeniu". "Te ekspertyzy to zamówione przez prokuratora generalnego obliczenia statystyczne nieprawidłowości w przepływie głosów. Ich autorami są naukowcy z SGH: Jacek Haman i Andrzej Torój. Wytypowali 296 komisji, gdzie mogło dojść do nadużyć, takich jak przypisanie głosów dla jednego kandydata drugiemu kandydatowi. Według ich wyliczeń może chodzić o maksimum 18 tys. głosów, przy czym pomyłki (lub fałszerstwa) miały być na niekorzyść i Trzaskowskiego (więcej), i Nawrockiego (mniej)" – czytamy.

Jeszcze niedawno Adam Bodnar domagał się przeliczenia głosów w 1472 komisjach, które wymieniono w analizie Krzysztofa Kontka. On jednak obliczył tylko nieprawidłowości na niekorzyść Rafała Trzaskowskiego. Od dr. Kontka odcięła się uczelnia SGH.

Prokuratura podała, że wyniki przeliczeń pokażą, "czy model statystyczny jest właściwym narzędziem do tego, by w przyszłości szukać komisji, gdzie doszło do pomyłek i fałszerstw".

