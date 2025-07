Oceniono Hołownię. Więcej ocen pozytywnych

"Jak ocenia Pani/Pan sposób sprawowania funkcji Marszałka Sejmu przez Szymona Hołownię?" – takie pytanie postawiono w sondażu przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej" przez agencję SW Research.

Pozytywnie pracę lidera Polski 2050 jako marszałka izby niższej parlamentu ocenia 40 proc. badanych – odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 8,7 proc. ankietowanych, a "raczej dobrze" – 31,3 proc. Przeciwnego zdania jest łącznie 27,6 proc. respondentów. 18 proc. pytanych ma o pracy marszałka Hołowni "raczej złe" zdanie, a 9,6 proc. – "zdecydowanie złe".

Aż 32,5 proc. respondentów wskazała odpowiedź "trudno powiedzieć".

– Mężczyźni (44 proc.) częściej niż kobiety (36 proc.) oceniają dobrze sprawowanie funkcji marszałka przez Szymona Hołownię. Przekonanie to ponadto rośnie wraz z wiekiem (do 24 lat – 37 proc., powyżej 50 lat – 42 proc.). Niemal połowa badanych (47 proc.) z miast o wielkości od 20 do 99 tys. mieszkańców oraz podobne odsetki osób z dochodem do 3000 zł netto (46 proc.) i respondentów z wykształceniem zawodowym (45 proc.) ocenia dobrze pracę marszałka Sejmu – komentuje Dorota Cywińska, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 8-9 lipca 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Spotkania Hołowni z PiS-em

W nocy z 3 na 4 lipca w warszawskim mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana doszło do tajnego spotkania. Wzięli w nim udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz wicemarszałek Senatu z PSL, Michał Kamiński.

W poniedziałek Onet podał, że Hołownia spotkał się z Kaczyńskim co najmniej dwa razy od wyborów prezydenckich. Rozmowy miały dotyczyć możliwego odsunięcia Donalda Tuska od władzy, czemu sam Hołownia kategorycznie zaprzeczył podczas konferencji prasowej.

Czytaj też:

Oto plan Hołowni? Enigmatyczne słowa polityka PiSCzytaj też:

Tusk naciskał na Hołownię ws. Nawrockiego. Nowe doniesienia