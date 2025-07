Współpraca z Braunem? Jasne stanowisko z PiS

Temat ewentualnej współpracy Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją oraz Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna pojawił się w niedzielnym programie "Gość Wydarzeń" na antenie telewizji Polsat News. Patryk Jaki wyraził w tym kontekście przekonanie, że im dłużej trwają rządy ekipy Donalda Tuska, tym Polacy bardziej dostrzegają, jak dobre były rządy Zjednoczonej Prawicy oraz że to właśnie samodzielne rządy PiS są polską racją stanu.

Eurodeputowany podkreślił jednocześnie, że jeśli inne partie prawicowe będą chciały poprzeć projekty jego ugrupowania to "proszę bardzo".

Patryk Jaki o współpracy z Grzegorzem Braunem: To nie jest dobry pomysł

Gospodarz programu postanowił nie odpuszczać swojego pytania i sprecyzował, czy koalicja z formacją Grzegorza Brauna byłaby dobrym pomysłem.

– Nie. To nie jest dobry pomysł – odparł jednoznacznie wiceprezes PiS. – Po prawej stronie widać, że my jesteśmy racjonalną prawicą. Jego (Brauna) ostatnie wypowiedzi, które rzeczywiście Polskę stawiają w złym świetle na arenie międzynarodowej, pokazują, że my jesteśmy prawicą odpowiedzialną. Jeżeli są wyborcy, którzy się wahają, to proszę, żeby zobaczyli jaka jest różnica między nami, a formacją, która stosują retorykę, z którą nie można się zgodzić – wyjaśnił.

Burza po słowach Brauna. Jest zawiadomienie do prokuratury

W czwartek Radio Wnet przerwało wywiad z Grzegorzem Braunem po tym jak ten stwierdził, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk". – Kto o tym mówi, ten zostanie oskarżony o straszne rzeczy, odsądzony od czci i wiary – dodał. Europoseł przekonywał też, że Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje "przekaz pseudohistoryczny" i rzekomo uniemożliwia badanie komór gazowych.

– Są pewne granice, dziękuję bardzo za rozmowę – powiedział prowadzący audycję dziennikarz Łukasz Jankowski i zakończył połączenie.

W czwartek pojawiło się wiele głosów potępiających wypowiedź polityka. Stanowisko opublikował IPN, a poseł Lewicy Anna-Maria Żukowska złożyła zawiadomienie do prokuratury. W piątek do słów Brauna odniósł się prezydent Andrzej Duda.

