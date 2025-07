"Bardzo owocne". Kulisy spotkania Nawrockiego z Hołownią

W piątek Szymon Hołownia odniósł się na antenie Polsat News do sytuacji z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na prezydenta. Ceremonia odbędzie się 6 sierpnia. Zgodnie z procedurą marszałek Sejmu zwołał w tym celu Zgromadzenie Narodowe, czyli posiedzenie posłów i senatorów obradujących jako jeden organ konstytucyjny.

W pewnym momencie prowadzący zapytał o rozmaite sugestie, które padały w jego kierunku po zwycięstwie Karola Nawrockiego.

– Wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano mi, rozpytywano mnie czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego się to sprowadza – skomentował Hołownia.

Szynkowski vel Sęk: Są naciski na marszałka Hołownię

Do słów Szymona Hołowni odniósł się na antenie Programu I Polskiego Radia poseł PiS, Szymon Szynkowski vel Sęk.

– O tym mówi się w kuluarach bardzo wiele, już od tygodni, że są naciski na pana marszałka Hołownię, żeby szukał jakichś sposobów na falandyzację prawa, na relatywizację zapisów dotyczących zwoływania Zgromadzenia Narodowego, żeby szukał sposobu, żeby Zgromadzenia Narodowego nie zwołać albo żeby to zgromadzenie przerwać, żeby nie dopuścić, krótko mówiąc, do zaprzysiężenia nowo wybranego prezydenta elekta. Pan marszałek po raz pierwszy w piątek powiedział o tym bardzo jasno i to jest niesłychanie niepokojące, ponieważ to jest de facto wzywanie do łamania zapisów Konstytucji – mówił parlamentarzysta.

– Zamach stanu to jest określenie prawne, natomiast rzeczywiście, to są działania, które można w mojej opinii rozważać pod kątem nakłaniania do podejmowania działań, które mają charakter zamachu stanu – dodał.

Jak podkreślił: "Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest legalną izbą powołaną do oceniania ważności wyborów. Oceniła tą ważność wyborów, w tej sytuacji Zgromadzenie Narodowe powinno być zwołane na 6 sierpnia".

Spotkanie Nawrockiego z Hołownią

Doszło już do spotkania Karola Nawrockiego z Szymonem Hołownią.

– Wiem, że pan marszałek spotkał się z panem prezydentem elektem Nawrockim w ubiegłym tygodniu. Wiem, że było to bardzo owocne spotkanie. O tym informował zarówno pan prezydent elekt, jak i pan marszałek Hołownia – podkreślił Szymon Szynkowski vel Sęk.

– Wiem, że była dyskusja na temat obszaru, który dla mnie jest szczególnie ważny, bo zamierzam w tym obszarze wspierać pana prezydenta elekta, to znaczy współpracy Kancelarii Prezydenta i samego prezydenta elekta z Sejmem, bo pan prezydent już zapowiadał, zapowiedział, że będzie bardzo aktywny legislacyjnie – tłumaczył.

Jak zaznaczył, "takie spotkania między najważniejszymi osobami w państwie regularnie się odbywają, tak to powinno wyglądać".

