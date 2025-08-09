Konfederacja w koalicji z KO? Polacy odpowiedzieli

Z kim jest gotowa wejść w koalicję Konfederacja po najbliższych wyborach parlamentarnych? Obecne sondaże dowodzą, że to od tej formacji będzie zależeć, czy nowy rząd utworzą KO czy PiS. Badania pokazują, że żadna z tych partii nie może liczyć na samodzielną większość i będzie zmuszona do zawiązania koalicji.

Pracownia SW Research przeprowadziła sondaż dla rp.pl. Respondentów zapytano, czy możliwe jest zawarcie koalicji między KO a Konfederacją. Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 18,5 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 57,3 proc. respondentów. Zdania w tej kwestii nie ma 24,2 proc. uczestników sondażu.

– W koalicję między KO i Konfederacją częściej wątpią mężczyźni (60 proc.) niż kobiety (55 proc.). Opinię taką podziela ponad sześciu na dziesięciu uczestników badania (62 proc.) z wykształceniem wyższym i prawie dwóch na trzech respondentów (65 proc.) o dochodach mieszczących się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto. Zdecydowanie częściej niż pozostali, zawarcie koalicji za niemożliwe uznają osoby z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (82 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Z najnowszego sondażu pracowni Opinie 24 dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory odbyły się dziś, zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 29 procent. Partię Jarosława Kaczyńskiego goni Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,2 procent. Podium zamyka Konfederacja. Na formację wolnościowców i narodowców wskazało 14,2 proc. respondentów.

Czwarte miejsce należy w badaniu do Konfederacji Korony Polskiej. Formacja kierowana przez Grzegorza Brauna z wynikiem 6 proc., znalazłaby się w Sejmie.

Nad progiem jest także Lewica. Koalicjant Koalicji Obywatelskiej może liczyć na 5,9 proc. głosów. Progu wyborczego nie przekroczyła partia Razem (4,1 proc.). Fatalnie wypadają partie byłej Trzeciej Drogi. Kierowana przez Szymona Hołownię Polska 2050 uzyskała 3,4 proc. a Polskie Stronnictwo Ludowe 1,4 proc.

