Sikorski premierem za Tuska? Polacy zabrali głos

Po tym, jak szef MSZ Radosław Sikorski, został powołany na funkcję premiera, w mediach zaczęły pojawiać się spekulacje na temat tego, czy za jakiś czas nie zostanie on szefem rządu.

Sondaż: Sikorski premierem za Tuska?

SW Research w sondażu dla portalu Onet.pl zapytało Polaków: "Czy uważa Pan/Pani, że Radosław Sikorski w tej kadencji zastąpi Donalda Tuska na stanowisku premiera?". Wyniki badania pokazują jednak, że większość respondentów nie wierzy w taki scenariusz.

Odpowiedź "tak" wybrało 24,3 proc. ankietowanych. 36,7 proc. Respondentów uważa, że Radosław Sikorski nie zastąpi Donalda Tuska na stanowisku premiera. Odpowiedź "trudno powiedzieć/nie mam zdania" wybrało najwięcej – 38,9 proc. – badanych.

Oznacza to, że ponad jedna trzecia Polaków wyklucza zmianę szefa rządu na Radosława Sikorskiego, a niemal 40 proc. nie potrafi jednoznacznie wypowiedzieć się na ten temat. Tylko co czwarty respondent uważa, że Radosław Sikorski może przejąć stery rządu w tej kadencji Sejmu.

Wyborcy nie chcą wymiany Tuska?

Portal zauważa, że "choć Radosław Sikorski zyskuje na znaczeniu, sondaż pokazuje, że społeczne poparcie dla takiej zmiany jest ograniczone". "Brak jednoznacznego mandatu może oznaczać, że Donald Tusk wciąż pozostaje liderem, którego wyborcy nie chcą wymieniać – przynajmniej na razie. Z drugiej strony mogą nie wierzyć, że obecny premier jest w stanie usunąć się w cień" – czytamy.

Sondaż został zrealizowany w dniach 5-6 sierpnia 2025 roku przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 808 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

