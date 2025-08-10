"Śmiecie, które tu stoją". Kaczyński nie wytrzymał na miesięcznicy

W sobotni poranek, jak każdego 10. dnia miesiąca, politycy PiS, na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, przybyli na stołeczny plac Piłsudskiego, aby złożyć wieńce przed pomnikiem upamiętniającym tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

Politycy PiS na miesięcznicy katastrofy smoleńskiej

Tradycyjnie już uroczystości próbowali zakłócić prowokatorzy i aktywiści wrodzy wobec PiS. Wśród nich byli działacze organizacji Obywatele RP i znana z agresywnych zachowań aktywistka nazywana Babcią Kasią.

W pewnym momencie głos zabrał Jarosław Kaczyński, który odniósł się do wydarzeń sprzed ponad 15 lat. – Mamy prawdę o straszliwej zbrodni, która została zaplanowana i zrealizowana przez te ośrodki, które za wszelką cenę chciały wyeliminować z polskiej i europejskiej polityki człowieka, który ośmielił się podjąć próbę postawienia się rozwojowi rosyjskiemu imperializmu. Był dla nich groźny, bo przed tym ostrzegał – mówił.

Kaczyński o prowokatorach: Śmiecie

W swoim wystąpieniu prezes PiS odniósł się również do bulwersującego zachowania obecnych na placu prowokatorów, którzy w tym momencie skandowali pod jego adresem słowo "kłamca".

– Tu stoją ci, którymi powinny zająć się służby specjalne, tylko niestety mamy obecnie taki rząd i takie służby, które nie wykonują swoich obowiązków – powiedział były premier, zapowiadając, że przyjdzie czas, gdy ludzie ci znajda się tam, gdzie ich miejsce, czyli w więzieniach, a władza Polski będzie prezentowała polskie interesy. – Tego się tak panicznie boją, w tym te śmiecie, które tu stoją (...). – dodawał.

W swoim przemówieniu lider Prawa i Sprawiedliwości nawiązał również do afery związanej z wydatkowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy.

