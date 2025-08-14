"Mały wypadek" Kaczyńskiego. W tle spotkanie z Nawrockim

Podczas zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na Prezydenta RP, które odbyło się 6 sierpnia, uwagę mediów przykuł jeden szczegół związany z Jarosławem Kaczyńskim. Otóż na jednym z palców prezesa Prawa i Sprawiedliwości był opatrunek.

Kaczyński złamał palec. "Można to nazwać małym wypadkiem"

O nieszczęśliwym zdarzeniu, które przytrafiło się politykowi opowiedziała już wcześniej w rozmowie z "Faktem" posłanka PiS Barbara Bartuś.

– To jest tylko opatrunek na jednym palcu, który jest znowu złamany i szyty i tylko tyle. Także z Panem Prezesem już jest wszystko w porządku. Z nikim się nie boksował. Można to nazwać małym wypadkiem. To się zdarzyło w samochodzie. Czasami o coś się nie zadba, nie zauważy i można palca przytrzasnąć, tak się zdarza – powiedziała.

Z relacji posłanki wynika, że początków prezes zbagatelizował uraz. Niestety po nocy palec spuchł i wciąż krwawił. Konieczna okazała się więc interwencja lekarska. Wówczas okazało się, że palec jest złamany.

Kontuzja Kaczyńskiego. W tle spotkanie z Karolem Nawrockim

Do sprawy kontuzji byłego premiera powróciło teraz TVN24. Stacja ustaliła bowiem, w jakich okolicznościach Kaczyński nabawił się złamał palec. Jak się okazuje, stało się to przy okazji wspólnej kolacji z wtedy jeszcze prezydentem elektem Karolem Nawrockim.

"Odbyła się ona kilka dni przed uroczystościami, a zorganizowali ją ich współpracownicy. Po co? Jak wynika z naszej wiedzy, celem była między innymi rozmowa o współpracy" – czytamy tvn24.pl.

Kontuzji – jak czytamy – prezes PiS nabawił się już po wspólnym posiłku z prezydentem, kiedy wsiadał do samochodu.

