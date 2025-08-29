Szykuje się zmiana na scenie politycznej. "To przesądzone"

O połączeniu Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną i Inicjatywą Polską mówi się już od dłuższego czasu. Nowe informacje w tej sprawie publikuje w piątek RadioZET.pl.

Platforma Obywatelska wchłonie koalicjantów. Jest termin

Z ustaleń dziennikarzy serwisu, ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść we wrześniu. – Przygotowujemy się do wyborów na poziomie powiatów, województw i kraju. Ale ich data nie zostanie podana przed połączeniem z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. To mamy zaplanowane na wrzesień – powiedział portalowi jeden z polityków PO.

"To naturalny kierunek, bo pod tym szyldem PO i Nowoczesna poszły do wyborów samorządowych w 2018 roku. Później dołączyła do nich Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej oraz Zieloni. Wspomniane cztery ugrupowania startowały pod tym szyldem w kilku cyklach wyborczych" – czytamy.

Chęć zacieśnienia współpracy koalicjantów potwierdził w rozmowie z portalem europoseł Dariusz Joński z ugrupowania Barbary Nowackiej. Przekazał, że rozmowy z władzami Platformy Obywatelskiej są zaplanowane na połowę września.

– Uważamy, że współpraca między naszymi formacjami od lat układa się bardzo dobrze i jesteśmy za zacieśnieniem współpracy. Podczas rozmów będziemy się zastanawiali nad formułą, w jakiej nowe ugrupowanie ma funkcjonować. Cel jest jeden. Zbudować silną formację, która odniesie jak najlepszy wynik w wyborach w 2027 roku – podkreślił. Joński zastrzegł jednocześnie, że decyzje dotyczące tego jak będzie przebiegał proces łączenia partii, ani jaka będzie nazwa przyszłego ugrupowania, jeszcze nie zapadły.

"Wchłonięcie jest przesądzone"

Według nieoficjalnych ustaleń RadioZET.pl, wchłonięcie koalicjantów przez PO jest przesądzone. Tak jak i to, że nowe ugrupowanie będzie funkcjonowało pod nazwą Koalicja Obywatelska.

Konieczne jest dopełnienie wszystkich formalności, jednak – jak zapewnia informator portalu z PO – nie potrwa to długo. Zwłaszcza, jak podkreśla, że zbliżają się wybory w partii. Celem jest, aby w głosowaniach wzięli już udział nowi członkowie, wywodzący się z Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej.

Wiadomo już, że w skład nowej partii nie wejdzie ostatni z koalicjantów, czyli Zieloni.

