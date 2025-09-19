Polacy ocenili Nawrockiego. Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń

Z wyników nowego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że 57,5 proc. badanych Polaków pozytywnie ocenia Karola Nawrockiego w roli prezydenta. Zdecydowanie pozytywnie ocenia go 25 proc., a raczej pozytywnie – 32,5 proc.

Negatywnie Karola Nawrockiego ocenia 32,9 proc. badanych, z czego raczej negatywnie 20,3 proc., a 12,6 proc. – zdecydowanie negatywnie.

9,6 proc. respondentów nie potrafiło określić, jak ocenia Karola Nawrockiego jako prezydenta.

Jeśli chodzi o podział na płcie, to Karola Nawrockiego zdecydowanie lepiej w roli prezydenta widzą mężczyźni (69 proc.). 44 proc. proc. kobiet oceniło go pozytywnie. Wirtualna Polska przypomina, że jest to zbieżne z wynikami sondaży, które przeprowadzane były w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi.

Biorąc pod uwagę wykształcenie respondentów, to nowy prezydent najbardziej zyskuje w oczach osób ze średnim wykształceniem (68 proc.) i mieszkańców małych miast do 50 tys. mieszkańców (60 proc.), a najmniej wśród mieszkańców wsi – 38 proc. ocenia go negatywnie. Karola Nawrockiego jako prezydenta negatywnie ocenia go 36 proc. mieszkańców dużych miast powyżej 250 tys. mieszkańców.

W podziale na elektorat poszczególnych partii wyborczych, Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia aż 92 proc. tych, którzy w ostatnich wyborach do Sejmu oddali głos na PiS oraz tyle samo wyborców Konfederacji. Pozytywnie prezydenta ocenia go 73 proc. wyborców Trzeciej Drogi oraz 19 proc. głosujących KO i 4 proc. tych, którzy oddali głos na Nową Lewicę.

Młodzi Polacy pozytywnie oceniają Karola Nawrockiego

Poza tym Karol Nawrocki bardziej podoba się młodszym Polakom. W grupie 18-29 lat pozytywnie prezydenta ocenia 73 proc. badanych, a negatywnie – 27 proc. W grupie wiekowej 30-39 lat pozytywnie ocenia Karola Nawrockiego 67 proc. badanych, a negatywnie – 22 proc. W przedziale 40-49 lat 59 proc. wystawiło prezydentowi pozytywną ocenę, 33 proc. – negatywną. Wśród osób z grupy wiekowej 50-59 lat 53 proc. ocenia go pozytywnie, a 28 proc. negatywnie. W przedziale 60-69 lat 57 proc. – pozytywnie, a 35 proc. negatywnie. Natomiast spośród osób starszych w wieku 70 lat i więcej 42 proc. respondentów ocenia Karola Nawrockiego pozytywnie, a aż 52 proc. negatywnie.

Sondaż przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI w dniach 13-15 września 2025 roku na próbie 1000 osób.

