Poseł PiS w obronie zatrzymanego Ukraińca. "Skandal"

Warszawski Sąd Okręgowy zdecydował w poniedziałek o 40 dniach aresztu dla Wołodymyra Z. Ukrainiec jest podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Mężczyzna jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe, w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczeniem mienia oraz zniszczeniem rurociągu Nord Stream 2. W sprawie głos zabrał poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński.

Nord Stream. Paweł Jabłoński przeciwko wydaniu Niemcom zatrzymanego Ukraińca "To skandal"

Parlamentarzysta podkreślił, iż wszystko wskazuje na to, że "instytucje państwa Tuska" zamierzają go wydać Niemcom. Za to, jak podkreślił, że walczył z Rosją i zniszczył niemiecko-rosyjski Nord Strem. W jego cenie, byłyby to skandal i naruszenie podstawowych praw człowieka. "Trzeba zrobić wszystko, aby temu zapobiec" – stwierdził.

"Wołodymyr Ż. jest w RFN narażony na represje polityczne – państwo to represjonuje swoich wrogów, a każdy kto atakuje sojusz niemiecko-rosyjski jest uznawany za wroga właśnie" c przekonuje we wpisie zamieszczonym na platformie X Jabłoński.

"Polska powinna bezwzględnie odmówić"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości wyjaśnił, że jeśli Polska wyda Wołodymyra Ż. zgodnie z zadaniem służb RFN, jego sprawę rozpozna sąd złożony z sędziów powołanych na podstawie decyzji niemieckiej komisji ds. wyboru sędziów (Richterswahlanschuss). "W skład federalnej komisji wchodzi 16 przedstawicieli Bundestagu i 16 landowych ministrów sprawiedliwości. Wszyscy ci ludzie realizują politykę swoich partii – które przez lata budowały sojusz z Rosją. Robiła toni SPD Schrödera, i CDU Merkel. Wielka koalicja" – napisał.

Według niego, "w takiej sytuacji nie sposób uznać, aby niemiecki system prawny gwarantował Wołodymyrowi Ż. prawo do sprawiedliwego i rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem w rozumieniu art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka".

"Polska powinna bezwzględnie ODMÓWIĆ jego wydania w oparciu o EKPCz" – podsumował.

Z informacji przekazanej przez Pawła Jabłońskiego wynika, iż zwrócił się on w tej sprawie do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

