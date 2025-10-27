"To jest hit". Zembaczyński wprost o długach Nowoczesnej

W minioną sobotę Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska połączyły się w jedno ugrupowanie. Od tego momentu występować będą pod nazwą Koalicja Obywatelska.

Nowoczesna przestaje istnieć

W przypadku Nowoczesnej oznacza to likwidację partii po 10 latach istnienia. Decyzję w tej sprawie jej władze podjęły w miniony piątek.

Ugrupowanie pozostawia po sobie ogromny dług w wysokości ok. 2 milionów złotych. Składa się na niego zaciągnięty w 2015 r. kredyt w PKO BP oraz 900 tys. zł, które Nowoczesna jest winna Polsatowi za spoty wyborcze w kampanii parlamentarnej.

Zembaczyński tłumaczy, co z długami partii

Co stanie się z tymi długami po rozwiązaniu partii? Czy zostaną spłacone? O sprawę te pytany był w porannej rozmowie RMF FM były już wiceprzewodniczący Nowoczesnej Witold Zembaczyński.

– Spłacaliśmy zobowiązania po Ryszardzie Petru co miesiąc. Zostało trochę tego, ale chcę uspokoić, że (...) Skarb Państwa nie będzie przejmował żadnych naszych zobowiązań – powiedział polityk w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.

Polityk tłumaczył, że likwidacja została przeprowadzona w taki sposób,że po prostu te dwa podmioty "będą musiały sobie zapisać resztę tych zobowiązań po stronie straty". –Na jedną trzecią tych zobowiązań pieniądze mamy jeszcze zabezpieczone. Natomiast pozostała część to jest pewne ryzyko związane z prowadzeniem tego typu działalności, jakim jest kredytowanie partii politycznej – wskazywał.

Zembaczyński zapewniał, że wszystko przeprowadzane jest zgodnie z literą prawa.

Tłumaczenia polityka zostały ze swego rodzaju niedowierzaniem przyjęte przez gospodarza audycji. – Jeśli ja umrę, to moja żona będzie spłacać kredyt, który zaciągnąłem. Jeśli firma moja albo jakakolwiek inna zbankrutuje, to spadkobiercy będą spłacać kredyt, a pan mówi: ale my te 2 miliony to dla Polski– mówił ironizując Terlikowski.

twitterCzytaj też:

Niesiołowski idolem polityka KO. Zaskakujące wyznanieCzytaj też:

Zdumienie po słowach Tuska. Chce wypowiedzieć Europejską Konwencję Praw Człowieka?Czytaj też:

PSL stawia ultimatum. Dwukadencyjność także dla posłów?