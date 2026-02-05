Sądny dzień dla Zbigniewa Ziobry. Jest nowy wniosek obrony

Wniosek o zastosowanie wobec Zbigniewa Ziobry środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu skierowała do sądu Prokuratura Krajowa. Decyzja w tej sprawie była odraczana dwukrotnie. Po raz pierwszy sędzia Agnieszka Prokopowicz zdecydowała się odroczyć posiedzenie 22 grudnia. Jako powód wskazała zaniechanie po stronie prokuratury, która do wniosku o areszt nie dołączyła materiałów niejawnych. Decyzja miała zapaść 15 stycznia. Wtedy jednak również zapadła decyzja o odroczeniu. Tym razem powodem był wniosek o wyłączenie samej sędzi. Obrona Ziobry wskazywała m.in. na kwestie związane z jej przynależnością do sędziowskiego stowarzyszenia "Iustitia". Wniosek ten nie został jednak uwzględniony, o czym poinformowano 16 stycznia.

Sąd po raz trzeci o areszcie dla Ziobry. Jest nowy wniosek obrony

W czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa powrócił do sprawy. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00, jednak niedługo później sąd zdecydował o przerwie.

Pełnomocnik byłego ministra mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że obrona złożyła wniosek o przeniesienie sprawy do innego sądu. Uzasadnił go m.in. faktem rezygnacji w lipcu 2024 r. wiceprezesa sądu do spraw karnych ze względu na "naciski polityczne ze strony [ówczesnego] ministra sprawiedliwości". Miało to miejsce podczas trwania posiedzenia aresztowego w sprawie Marcina Romanowskiego. Wiadomo już, że wniosek w tej sprawie został odrzucony. Obecnie trwa jednak kolejna przerwa, która wynikła z kolejnego wniosku obrońców Ziobry. Dotyczy on rozpoznania sprawy w trzyosobowym składzie.

Ziobro z azylem na Węgrzech. Co zarzuca mu prokuratura?

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Władze w Budapeszcie uznały, że w Polsce grożą mu prześladowania polityczne. Wobec posła PiS toczy się postępowanie prokuratury, która zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości oraz ręczne sterowanie konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Łącznie miał popełnić 26 przestępstw.

Sam Ziobro jest przekonany, że w kraju rządzonym przez Donalda Tuska nie może liczyć na uczciwy proces. W ten sposób uzasadnia skorzystanie z ochrony przyznanej mu przez Budapeszt.

Czytaj też:

"Przyszła kryska na Matyska". Czarzasty pokazał dokument ws. ZiobryCzytaj też:

Kolejny cios w Ziobrę. Czarzasty: Musi się z tym liczyćCzytaj też:

Azyl dla Ziobry. Tak wygląda sytuacja w państwie Tuska