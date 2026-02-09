Szefowa Polski 2050 ujawnia, o czym chce rozmawiać na posiedzeniu RBN

Posiedzenie RBN zostało zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego na środę. "Omówione zostaną trzy tematy: pożyczka zaciągnięta przez rząd na realizację programu SAFE; zaproszenie Polski do Rady Pokoju; podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego" – napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Pełczyńska-Nałęcz idzie na RBN z własnym postulatem

Tymczasem przewodnicząca Polski 2050 wskazała, że ma plan podjąć inną kwestię. "Bezpieczeństwo dzieci zależy wyłącznie od nas, dorosłych. W internecie dzieci są dziś praktycznie bezbronne. Dziś żeby osłabić państwo wystarczy osłabić młode pokolenie, ich koncentrację, psychikę i zdolność krytycznego myślenia – to właśnie robią media społecznościowe po cichu, codziennie, przez lata" – napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Chodzi o projekt dot. zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci.

"Nieprzypadkowo w Chinach, na lokalnym odpowiedniku TikToka, obowiązuje tryb młodzieżowy, w którym algorytm promuje treści edukacyjne, a nie maksymalizację zaangażowania. Francja już to zrozumiała i wprowadza zakaz korzystania z mediów społecznościowych do 15. roku życia. Podobne rozwiązania zapowiada premier Czech" – wylicza minister funduszy.

"Polacy też to rozumieją – 73 proc. popiera ochronę dzieci przed zagrożeniami mediów społecznościowych (SW Research). Czas, by te wolę przełożyć na konkretne decyzje polityków. To sprawa najwyższej wagi. Dlatego podniosę ją na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego" – wskazała szefowa Polski 2050.

Pełczyńska-Nałęcz dodała: "Z kolej na spotkaniu z Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym będę też przekonywać, że ustawa Polski 2050 o szkołach wolnych od smartfonów musi zostać uchwalona jak najszybciej bo jak na razie ustawa od sierpnia 'ugrzęzła' w komisji".

