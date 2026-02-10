Wraca sprawa Grand Hotelu. Czarzasty stawia pytania Nawrockiemu

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów ma być wyjaśnienie wszelkich okoliczności "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Poruszenie przez prezydenta tego tematu nie spodobało się marszałkowi Sejmu. Podczas rozmowy z dziennikarzami na początku lutego br. Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że w hotelu, w którym pracował Nawrocki, "występowały procedery nielegalne, w tym prostytucja i sutenerstwo". Zastrzegł, że "nie była to działalności przyszłego pana prezydenta".

Czarzasty pyta Nawrockiego o pseudokibiców i półświatek

Marszałek Sejmu nawiązał do sprawy również podczas wtorkowej konferencji prasowej.

– Chcę zadać prezydentowi Nawrockiemu następujące pytania. To są pytania dotyczące kontaktów prezydenta Nawrockiego ze środowiskiem pseudokibiców i przestępczego półświatka. Dotyczy koneksji prezydenta z osobami takimi jak Wielki Bu, zawodnik MMA podejrzany o działania w trójmiejskim półświatku – powiedział Włodzimierz Czarzasty, cytowany przez portal 300polityka.pl.

– Dotyczy padania w ramiona Tomasza P., pseudonim Dragon, podczas pielgrzymki kibiców na Jasnej Górze. Dotyczy też bijatyk wraz z członkami grupy Chuligani Wolnego Miasta w 2009 roku, w której uczestniczyły osoby później skazywane za poważne przestępstwa, m.in. handel narkotykami, podpalenia i pobicia – dodał.

Marszałek Sejmu: Wezwę prezydenta do wyjaśnień

Współprzewodniczący Nowej Lewicy przypomniał również o kwestii pracy Karola Nawrockiego w sopockim Grand Hotelu.

– Wezwę pana prezydenta do jednoznacznych wyjaśnień, dotyczących jego pracy jako ochroniarza w sopockim Grand Hotelu. Czy był jedynie świadkiem procederów prostytucji i sutenerstwa, o których pisały media, czy też brał pan, panie prezydencie, w nich udział jako pośrednik? – zapytał Czarzasty. – Czy będąc tam świadkiem popełnienia przestępstw, na przykład sutenerstwa, reagował pan czy zgłaszał te sprawy organom ścigania? Zapytam się również, dlaczego w 2021 roku ABW zgłosiła poważne zastrzeżenia wobec pana Karola Nawrockiego i odmówiła przyznania obecnemu prezydentowi poświadczenia bezpieczeństwa, czy ta decyzja została zmieniona przez ówczesnego szefa ABW Krzysztofa Wacławka, dlaczego to zostało zrobione oraz dlaczego Wacławek teraz jest bliskim doradcą prezydenta Nawrockiego? – kontynuował marszałek Sejmu.

Polityk przypomniał również o wizycie Karola Nawrockiego w Moskwie, do której doszło kilka lat temu.

– Co pan robił, panie prezydencie, w 2018 roku w Moskwie? Był pan wówczas dyrektorem muzeum II WŚ. Według posła Brejzy, pana wyjazd kosztował ponad 20 tys. zł, a po powrocie, mimo że zabrał pan swojego rzecznika prasowego, nie było śladu informacji, z kim się pan spotykał tak naprawdę i o czym rozmawiał i co załatwiał – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

