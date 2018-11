OD RZECZY: Piwko przy swastyce

1 Głosujesz na KO albo tracisz pracę

Portal DoRzeczy.pl ujawnił, jak obrońcy demokracji zaprowadzają porządki w samorządzie. Radni KO grozili politykowi PiS, że dopilnują, by stracił pracę, jeżeli im nie pomoże w wyborze starosty. Jak na to zareagował szef mazowieckich struktur PO Andrzej Halicki? Polityk twierdzi, że to Pruszczyk (z PiS) tak prowadził rozmowę, żeby wmanewrować Guta (radnego KO) w sformułowanie, które można by było przedstawić jako szantaż. Hmm kobieta w kusej spódniczce sama się prosi o gwałt? Mniej więcej tak brzmi logika Halickiego.

2 Piwko przy swastyce

Światło dzienne ujrzały zatrważające informacje. Portal polityce.pl udostępnił zdjęcia, na których organizator tzw”.urodzin” Adolfa Hitlera, uwiecznił dziennikarzy „Superwizjera” TVN. Na jednym z nich widzimy dziennikarkę stacji Annę Sobolewską pozującą wraz z innymi osobami przy płonącej swastyce, na kolejnej fotografii kobieta pije piwo. Nic dziwnego, walka z faszyzmem potrafi zmęczyć.

3 Kaczyński-show w Ameryce

Jeden z najbardziej rozpoznawanych komików w USA John Oliver w swoim cotygodniowym programie "Last Week Tonight" w stacji HBO mówił o autorytaryzmie. Na celownik wziął m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Polski polityk został wspomniany w programie obok m.in.: Władimira Putina, Kim Dzong Una, Recepa Erdogana i Viktora Orbana. Oliverowi gratulujemy inwencji, ale w przyszłości sugerujemy skontaktować się z kolegami z TVN-u, którzy (co udowadnia punkt 1 tego zestawienia) mają większe doświadczenie w tematyce autorytaryzmów.

4 Gronkiewicz-Waltz dziękuje niezależnej „Wyborczej”

Smutne dni nastały dla Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pani prezydent żegna się z funkcją gospodarza warszawskiego ratusza. Na koniec tej… przygody (to chyba najwłaściwsze określenie) postanowiła złożyć niezapowiedzianą wizytę redakcji Wyborczej.pl. Hanka pojawiła się z tortem i z wielkim uśmiechem podziękowała dziennikarzom za udaną współpracę w ciągu ostatnich 12 lat. I my gratulujemy. W takich chwilach człowiek może poczuć, czym będą te „wolne media”, gdy już demokratyczna opozycja obali pisowski reżim.

5 Kaczyński pozywa Wałęsę czy Wałęsa Kaczyńskiego?

W czwartek w gdańskim sądzie ruszył dzisiaj proces Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie. W teorii przynajmniej, bo w praktyce to prezes PiS-u był przesłuchiwany, jakby to on był oskarżonym. Wałęsa w trakcie rozprawy decydował, na który pytania sądy ma ochotę odpowiadać, a na które nie, aby na koniec podzielić się swoją teorią na temat zastraszonej Marii Kiszczakowej i zapewnić, że żadnym Bolkiem nie był. Nie wiadomo, co to miało do pozwu Kaczyńskiego, a Pani sędzia nie wnikała.

6 Wałęsa bawi

Lech Wałęsa stawił się w sądzie w niecodziennym ubiorze – koszulce z napisem „konstytucja”. Kaczyński na widok byłego prezydenta zaczął się otwarcie śmiać. Internauci stwierdzili, że ten moment (uwieczniony przez kamery) był najciekawszym fragmentem całej rozprawy.

7 Wyborcza namawia do komunii

Żona Rafała Trzaskowskiego stwierdziła, że nie pozwoliła swojemu synowi przystąpić do pierwszej komunii, gdyż jej zdaniem Kościół "nie zdał egzaminu" pod władzą PiS. O zmianę jej decyzji apeluje do niej Jan Turnau – dziennikarz "Gazety Wyborczej". Świat staje na głowie!