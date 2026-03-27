Sejm znów nie odrzucił prezydenckiego weta. Znamy wyniki głosowania

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz podkreślił, że decyzja ta została podjęta "z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością". W ocenie prezydenta nowe przepisy mogłyby utrudnić prowadzenie postępowań karnych. Nowelizacja przewidywała m.in. zmiany w zasadach stosowania tymczasowego aresztowania.

Pałac Prezydencki zwrócił uwagę na to, że ustawa, oprócz wielu dobrych rozwiązań, pobłażliwie traktowała pedofilów. Prezydent nie może stosować weta selektywnie, może odmówić podpisania całej ustawy. I właśnie ze względu na te szkodliwie przepisy Karol Nawrocki podjął decyzję o zastosowaniu prawa weta.

Marszałek Sejmu zapowiedział, że podjęta zostanie próba odrzucenia prezydenckiego weta. – Ustawa dotyczy stosowania tymczasowego aresztowania, prawa do obrońcy już od pierwszego zatrzymania i m.in. zakazu korzystania z nielegalnie zdobytych dowodów, tzw. owoców zatrutego drzewa – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Sejm nie odrzucił weta prezydenta

W piątek Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta i tym samym nie uchwalił ponownie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Za odrzuceniem weta prezydenta głosowało 244 posłów, przeciw było 180. Od głosu wstrzymało się 16 parlamentarzystów. W głosowaniu udział wzięło 440 deputowanych. Większość 3/5 wynosiła 264.

"Weto prezydenta Karola Nawrockiego blokuje wprowadzenie przepisów korzystnych dla pedofilów. Przepisy te uniemożliwiałyby stosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprawców tych straszliwych zbrodni. To oczywiste, że muszą zostać zablokowane! Koalicja 13 grudnia chce te przepisy wprowadzić… To kolejny dowód, że pomimo dramatu w Kłodzku w KO nie ma krzty przyzwoitości" – skomentował jeszcze przed głosowaniem prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dotąd Sejm dwukrotnie bezskutecznie próbował odrzucić weto prezydenta Karola Nawrockiego. W grudniu ubiegłego roku nie udało się zebrać większości 3/5 potrzebnej do odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach, a następnie do tzw. ustawy łańcuchowej.

