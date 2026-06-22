"Wzywam koalicję Tuska". Czarnek: To właśnie dziś jest najwłaściwszy moment

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat partii na premiera, we wpisie na platformie X stwierdził, że "rząd musi skończyć z polityką pobłażliwości wobec antypolskich ideologii".

Czarnek wzywa koalicję Tuska. Chodzi o projekt ustawy zakazujący banderyzmu

"Wzywam koalicję Tuska do natychmiastowego odmrożenia i przyjęcia mojej ustawy penalizującej banderyzm oraz zaostrzającej zasady przyznawania obywatelstwa polskiego cudzoziemcom" – przekazał.

Przemysław Czarnek ocenił, że "to właśnie dziś jest najwłaściwszy moment, aby jasno pokazać, że Polska broni swojej pamięci historycznej, tożsamości narodowej i interesu państwowego".

"Obywatelstwo polskie musi być przywilejem dla osób szanujących nasze państwo, a propagowanie zbrodniczej ideologii OUN-UPA nie może pozostawać bezkarne" – podkreślił.

Wiceprezes PiS zauważył, że „czas skończyć z polityczną zwłoką – Polacy oczekują zdecydowanych działań”.

Projekt PiS dotyczący zakazu propagowania symboli banderowskich

Chodzi o złożony na początku grudnia 2024 roku projekt ustawy, który poza zakazem propagowania symboli banderowskich, pod rygorem odpowiedzialności karnej, uniemożliwia „głoszenie kłamstw na temat zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i w sąsiednich regionach”.

Na mocy zapisów projektu – jak wskazano w jego uzasadnieniu – "»kłamstwo wołyńskie« będzie tak samo ścigane i napiętnowane, jak »kłamstwo oświęcimskie«".

Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, informował wówczas, że "banderyzm był ideologią, która stanowiła uzasadnienie do ludobójstwa wołyńskiego, a więc do ludobójstwa dokonanego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej".

– Uważamy, że banderyzm, symbole banderowskie, nie powinny być propagowane – mówił.

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