Wężykiem, wężykiem…

O konieczności radykalnych działań przypomniał społeczeństwu prof. Ireneusz Kamiński, socjolog zresztą. Stop. W trakcie wywiadu w Polsacie redaktor Szubartowicz pytał go o zataczającą coraz szersze kręgi aferę w służbie zdrowia, która może pogrążyć Koalicję Obywatelską. Stop.