Wężykiem, wężykiem…
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  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Wężykiem, wężykiem…

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Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia
Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia Źródło: Bartosz Nehring / Kancelaria Sejmu
ĆWIERKOT Bezwzględnie należy odsunąć PiS od władzy.

O konieczności radykalnych działań przypomniał społeczeństwu prof. Ireneusz Kamiński, socjolog zresztą. Stop. W trakcie wywiadu w Polsacie redaktor Szubartowicz pytał go o zataczającą coraz szersze kręgi aferę w służbie zdrowia, która może pogrążyć Koalicję Obywatelską. Stop.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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