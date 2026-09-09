Wizy do USA wracają. Wyjątek dla Polski i Węgier

Według dwóch źródeł Reutersa decyzja o uprzywilejowaniu Polski i Węgier miała zostać wydana przez Biały Dom. Agencja zaznacza, że nie wiadomo, dlaczego właśnie te dwa państwa zostały wyłączone z szerszego wstrzymania procedur. Departament Stanu nie odpowiedział na pytania dziennikarzy dotyczące powodów wznowienia obsługi wiz w Polsce i na Węgrzech.

Chodzi o wizy imigracyjne, które umożliwiają cudzoziemcom przeniesienie się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Nie dotyczy to wiz turystycznych ani podróży Polaków do USA w ramach programu ruchu bezwizowego.

Reuters przypomina, że w styczniu Departament Stanu zawiesił rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne z 75 państw, uzasadniając decyzję obawami, że część przyjeżdżających mogłaby stać się zależna od świadczeń publicznych.

W sierpniu sąd federalny uznał tę politykę za "rażąco niezgodną z prawem". Mimo tego Departament Stanu wstrzymał następnie rozmowy wizowe w swoich placówkach na całym świecie, aby przeszkolić urzędników w zakresie nowych zasad oceny kandydatów.

USA wznowiły wydawanie wiz imigracyjnych Polakom

W praktyce decyzja oznacza, że polscy kandydaci do imigracji mogą ponownie przechodzić procedurę wizową, podczas gdy osoby z wielu innych państw nadal czekają na wznowienie rozmów.

Według Reutersa przerwa wywołała poważne zakłócenia, szczególnie w przypadku członków rodzin obywateli USA i osób posiadających amerykańskie prawo stałego pobytu.

Agencja zwraca również uwagę na polityczny kontekst decyzji. Trump utrzymuje bliskie relacje z prawicowymi politykami w Polsce i na Węgrzech, w tym z prezydentem Karolem Nawrockim i byłym premierem Węgier Viktorem Orbanem. Jednocześnie administracja Trumpa prowadzi szeroko zakrojoną politykę ograniczania zarówno nielegalnej, jak i legalnej migracji do USA.

Według Reutersa w 2024 r. Stany Zjednoczone wydały około 600 tys. wiz imigracyjnych. Obecne ograniczenia są jednym z najdalej idących działań administracji Trumpa mających ograniczyć legalną migrację.

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