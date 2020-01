Duda i Hołownia w drugiej turze. Takiego wyniku jeszcze nie było

Badanie przeprowadzone przez pracownię Social Changes opublikował w poniedziałek portal wPolityce. Sondaż jest przedstawiony w czterech konfiguracjach.

W pierwszej, do drugiej tury wchodzą Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska. Urzędujący prezydent ma w tym wariancie 47 proc. głosów, a kandydatka Koalicji Obywatelskiej – 38 proc. Z kolei 11 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", a 4 proc. zadeklarowało, że nie pójdzie do urn.

9 procent różnicy

Drugi scenariusz to wejście do drugiej tury Andrzeja Dudy i Szymona Hołowni. Co ciekawe, poparcie dla obu kandydatów jest identyczne jak w wariancie z Kidawą-Błońską, czyli Duda – 47 proc., Hołownia – 38 proc., niezdecydowani – 11 proc. i ci, którzy nie idą głosować – 4 proc.

Trzecia konfiguracja to druga tura z udziałem Andrzeja Dudy i Władysława Kosiniaka-Kamysza. W tym wariancie urzędujący prezydent ma 48 proc., natomiast kandydat ludowców – 36 proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 12 proc. ankietowanych, a ci, którzy nie pójdą głosować, to 4 proc.

Najgorzej wypada Biedroń

Ostatni wariant to starcie Andrzej Duda–Robert Biedroń. Z badania wynika, że urzędujący prezydent może liczyć na 48 proc. głosów, a kandydat Lewicy na 34 proc. 13 proc. to ankietowani, którzy wybrali odpowiedź "trudno powiedzieć", a 5 proc. nie weźmie udziału w głosowaniu.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI w dniach 10–14 stycznia 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie 1057 osób.