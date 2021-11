Kierownictwo "Wyborczej" nie akceptuje zwolnienia Jerzego B. Wójcika

Jerzy Wójcik został we wtorek zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Był dyrektorem wydawniczym "Gazety Wyborczej". O kulisach całej sprawy napisał portal Press.pl. To kolejna już odsłona sporu na linii Agora – "Gazeta Wyborcza".

Decyzję o rozwiązaniu umowy z dyrektorem wydawniczym "Gazety Wyborczej" Jerzym Wójcikiem ogłosił prezes zarządu Agory Bartosz Hojka. Jak dowiedział się portal „Wirtualne Media”, Wójcik miał zostać zwolniony w trybie dyscyplinarnym.

"Stał kością w gardle zarządowi"

Jerzy B. Wójcik, dyrektor wydawniczy "Gazety Wyborczej", uznawany za ojca sukcesu subskrypcyjnego wyborczej.pl od miesięcy stał kością w gardle zarządowi Agory. Zespół "GW" twardo bronił swojego szefa, gdy gruchnęła wiadomość, że Wójcik może zostać zwolniony – opisuje Press.pl. Wójcik był zagorzałym przeciwnikiem połączenia Gazety.pl i "Gazety Wyborczej", czego chce zarząd spółki. Przeciwko fuzji protestowali też wielokrotnie dziennikarze "GW".

Kierownictwo "Gazety Wyborczej" nie akceptuje zwolnienia

Rozmówca "Wirtualnych Mediów" zdradził, że redakcja jest w szoku i nie akceptuje takich działań.

Dodał, że póki co nie podjęto decyzji o przekazaniu stanowiska mailowo pracownikom "GW". Przekazał również, że chociaż w redakcji od pewnego czasu przeczuwano, że w zakresie sporu między zarządem a "Wyborczą", "coś się będzie działo", to wtorkowa informacja o zwolnieniu Wójcika stanowiła dla zespołu duże zaskoczenie.

Agora: Powód to sprawa między pracodawcą a pracownikiem

– Możemy jedynie potwierdzić, że dzisiaj rozwiązana została umowa o pracę z dotychczasowym dyrektorem wydawniczym „Gazety Wyborczej". Powód i tryb zakończenia współpracy z dyrektorem wydawniczym to sprawa pomiędzy wydawcą jako pracodawcą a pracownikiem. Ze względów prawnych to jedyne co możemy powiedzieć w tej sprawie – poinformowała w rozmowie z portalem Nina Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Agory Nina Graboś.

Portal Wirtualnemedia.pl donosi jednak nieoficjalnie, że na zebraniu kierownictwa redakcji "Gazety Wyborczej" z zespołem przekazano, że powodem zwolnienia Jerzego Wójcika przez zarząd Agory miały być niepotwierdzone zarzuty o mobbing, które ten miał postawić byłej członek zarządu Agnieszce Sadowskiej. Jarosław Kurski miał też powiedzieć, że Wójcik może wrócić do "Gazety Wyborczej", jeśli skieruje sprawę swojego zwolnienia do sądu pracy i zakończy się ona na jego korzyść. "Mamy do czynienia z próbą zniszczenia "Gazety Wyborczej" – miał powiedzieć na spotkaniu Adam Michnik.

