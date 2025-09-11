Reuters: Polscy żołnierze pojadą na Ukrainę uczyć się zestrzeliwać drony

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w czwartek do sojuszników Kijowa o ponowny przegląd własnych możliwości obrony powietrznej po wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.

Przemawiając w Kijowie, podczas wizyty prezydenta Finlandii Aleksandra Stubba, Zełenski powiedział, że Ukraina jest "otwarta i gotowa" udzielić wsparcia swoim sojusznikom.

Według niego, kraje takie jak Polska powinny przeanalizować wielowarstwowy system obrony powietrznej, ponieważ takie systemy jak Patriot są zbyt drogie, aby zestrzeliwać tanie rosyjskie drony. – Nikt na świecie nie ma wystarczającej liczby pocisków, aby zestrzelić wszystkie rodzaje dronów – podkreślił.

Zełenski powiedział, że Ukraina, która jest w dużym stopniu uzależniona od zachodnich systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu, ale wypracowała wyrafinowaną strategię wewnętrzną w zakresie odpierania rosyjskich ataków, jest w stanie udzielić swoim sojusznikom wskazówek w tych kwestiach.

Polscy żołnierze pojadą na Ukrainę? Zełenski: Tusk się zgodził

Dodał, że premier Donald Tusk już zgodził się wysłać w tej sprawie przedstawicieli wojskowych na Ukrainę. Jak podało w czwartek źródło Reutersa zaznajomione ze sprawą, polscy żołnierze przejdą szkolenie w zakresie zestrzeliwania dronów.

Agencja przypomina, że dzięki wsparciu sojuszników z NATO Polska w środę zestrzeliła kilka dronów, które wtargnęły w jej przestrzeń powietrzną. Reuters cytuje prezydenta Karola Nawrockiego, który powiedział, że była to prowokacja ze strony Rosji, mająca na celu sprawdzenie reakcji Polski i NATO.

W operacji przeciwko dronom wykorzystano systemy obrony powietrznej Patriot, myśliwce F-16 i F-35, śmigłowce Mi-24, Mi-17 i Black Hawk, samoloty rozpoznania elektronicznego AWACS i Saab 340 oraz radary naziemne.

Rosja zaprzeczyła, że planowała ataki na Polskę. Ministerstwo obrony w Moskwie oświadczyło, że maksymalny zasięg użytych dronów nie przekracza 700 km. Strona rosyjska zgłosiła również gotowość do przeprowadzenia konsultacji z polskim MON.

Czytaj też:

Celem rosyjskich dronów było lotnisko w Rzeszowie? Nowe informacje z NiemiecCzytaj też:

Zełenski porównał wydarzenia w Polsce do ataku Rosji na Krym