Pęk odpowiada liderowi PO: Donald, bój się Boga

W sobotę w Radomiu odbyła się konwencja Platformy Obywatelskiej. Wybór miasta nie jest przypadkowy – to właśnie Radom był matecznikiem PiS, jednak od 2014 roku miastem rządzi prezydent z Platformy Obywatelskiej Radosław Witkowski. Chcę wam powiedzieć, że jak tylko przejmiemy władzę to zerwiemy z tym zakłamaniem, nie ważne, czy to jest polityk, czy biskup, w sprawach krzywdy dzieci i przemocy wobec dzieci nie będzie "świętych krów", bo święte i nietykalne są tylko w Polsce dzieci. Dlatego jedną z pierwszych decyzji będzie powołanie zespołu prokuratorów ws. pedofilii, a nie parlamentarnej komisji – zapewnił szef PO.

Dalej polityk nawiązał też do sprawy zmiany prawa aborcyjnego, do jakiej doszło po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. – Jeśli macie dzieci, córki to nie możecie głosować na PiS, bo oni zgotowali piekło kobietom [...] Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS, to proste – ocenił.

Komentarz Pęka

We wtorek do tych słów odniósł się wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

– Myślę, że trzeba by powiedzieć Donaldowi Tuskowi: „Donald, bój się Boga”, bo to są już słowa wręcz bluźniercze, skandaliczne – komentował polityk PiS na antenie Rada Zachód. – Nie można mieszać wiary w Boga, sfery bardzo wrażliwej, intymnej, osobistej dla każdego Polaka, dla każdego człowieka do takiej obrzydliwej rozgrywki propagandowej – stwierdził senator PiS.

Według Pęka „konwencje Platformy Obywatelskiej, te wiece Donalda Tuska są "wyjątkowo podłe od strony takiej manipulacji, od strony tego przekazu": – Tam nie ma żadnych propozycji merytorycznych, programowych dla Polski. My się rzeczywiście chyba nigdy nie doczekamy tego pozytywnego, merytorycznego programu Platformy. Tam jest tylko bez przerwy anty-PiS.

Czytaj też:

"Wykorzystał swoją szansę". Niemiecki dziennik pisze o TuskuCzytaj też:

"Może nie powinienem". Mocne słowa Jakubiaka o PO i PiS