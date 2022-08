Wojna na Ukrainie. Zełenski wskazał "zadanie numer jeden" dla Ukraińców

Podczas swojego codziennego przemówienia do narodu prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał Ukraińców do robienia wszystkiego co możliwe, aby zmęczyć Rosję wojną.

Zełenski podziękował wszystkim Ukraińcom, którzy "pomagają naszym Siłom Zbrojnym, naszemu wywiadowi, naszym służbom specjalnym w osłabianiu armii okupacyjnej". Prezydent stwierdził, że takie działania to "istotna zaleta Ukrainy i podstawowa przyczyna naszego przyszłego zwycięstwa".

– To jest wojna wyzwoleńcza ludu, to ogólnoukraińska walka o wolność i niepodległość naszego państwa – podkreślił Zełenski.

Ukraiński wysiłek

Przywódca państwa podkreślił, że Ukraina jest chroniona w taki czy inny sposób przez miliony.

– Miliony ludzi, którzy walczą na froncie, którzy walczą o swoje miasta i wsie, w tym w czasie okupacji, którzy zatrzymali sprzęt okupantów, którzy informowali i informują nasz wywiad i służby specjalne, którzy przeciwstawiają się okupantom na ich tyłach, którzy zapewniają niezbędne zaopatrzenie dla Ukrainy i pracę wszystkich naszych instytucji państwowych i gospodarki, wolontariuszy, którzy walczą o nasze interesy za granicą, którzy walczą w wojnie informacyjnej – wskazał.

– I musimy zrobić – i zrobimy – wszystko, aby zachować ten narodowy fundament obrony – dodał Zełenski.

Prezydent powiedziała, że aby poparcie dla Ukrainy na świecie nie malało, a armia szła ku zwycięstwu, "nie powinna też zmniejszać się nasza własna aktywność".

– Absolutnie wszyscy, którzy w ten czy inny sposób stanęli w obronie naszego państwa robili to dla Ukrainy. A tym bardziej, że kierownictwo Rosji oczekuje, że Ukraińcy, Europejczycy i cały świat poczują się zmęczeni tą wojną. Musimy zrobić wszystko, aby to nie my i nie nasi przyjaciele i partnerzy byli zmęczeni, ale nasz wróg. Abyśmy mogli wypędzić okupantów z Ukrainy, Rosja z każdym dniem musi toczyć coraz trudniejszą walkę. To jest naszym zadaniem wojskowo-politycznym numer jeden – powiedział prezydent.

