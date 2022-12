Przełom ws. pieniędzy dla Polski? Bielan podał termin

Ubiegłej nocy do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, który ma pomóc wypełnić tzw. kamienie milowe, narzucone Polsce przez Komisję Europejską.Realizacja projektu ma zbliżyć Warszawę do otrzymania funduszy z KPO.

We wtorek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda potwierdził też, że KE podpisała tzw. ustalenia operacyjne dla polskiego Krajowego Planu Od?budowy

Kiedy wypłata pieniędzy z KPO?

O przebieg negocjacji i możliwy termin wypłaty pieniędzy dla Polski zapytany został europoseł PiS Adam Bielan.

– Wczoraj obradowało tak zwane kolegium komisarzy europejskich w Strasburgu. Wprawdzie nie mamy oficjalnych komunikatów, bo Komisja Europejska działa w sposób dość mało przejrzysty, ale oczywiście mamy przecieki z tego co się działo za zamkniętymi drzwiami – tłumaczył polityk.

– Wiemy, że kolegium upoważniło pana komisarza Reyndersa z Belgii do tego, żeby przekazać Polsce dobrą wiadomość, że ustalenia pomiędzy nim a ministrem Szynkowskim vel Sękiem są wiążące i jeżeli Polska te ustalenia zrealizuje po swojej stronie, to KE nie będzie blokowała wypłat – podkreślił dalej Bielan.

– To jest z jednej strony przegłosowanie tego projektu (nowelizacji ustawy o SN - red.) (...), który zawisł już na stronie internetowej Sejmu. Jest jeszcze kwestia tak zwanej ustawy wiatrakowej. Ale z drugiej strony musimy oczywiście złożyć wniosek o płatności. Biorąc to wszystko pod uwagę, myślę że realny termin wypłaty środków to jest przełom pierwszego, drugiego kwartału przyszłego roku – dodał europoseł.

Spór o pieniądze z KPO dla Polski

Przypomnijmy, że polski Krajowy Plan Odbudowy, zatwierdzony przez Komisję Europejską, opiewa na 35,4 mld euro (23,9 mld euro w formie dotacji i 11,5 mld euro w formie pożyczek.

Polska realizuje kolejne – wyznaczone przez Komisję Europejską – "kamienie milowe", jednak wciąż nie wiadomo, kiedy popłyną do naszego kraju środki z KPO. Jednocześnie Warszawa cały czas nie złożyła jeszcze pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Wniosek taki miał zostać złożony do końca października tego roku, jednak termin się przesunął.

