Spotkanie Stoltenberg – Zełenski. Jasna deklaracja szefa NATO

We wtorek sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg zapewnił, że Ukraina stanie się członkiem NATO. – Sojusznicy ustalili pakiet środków, aby przyjąć Ukrainę do NATO – powiedział szef Paktu. Jednocześnie Stoltenberg wskazał, że specjalnie dla Ukrainy ma zostać uproszczona ścieżka akcesji z dwustopniowej do jednostopniowej.

– Ukraina jest teraz bliżej NATO niż kiedykolwiek. Potwierdziliśmy, że Ukraina zostanie członkiem NATO i ułatwimy jej drogę do Sojuszu – oświadczył sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego na konferencji prasowej po środowym spotkaniu z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

– Będziemy z wami tak długo, jak trzeba. Dziś spotykamy się jako równi. Oczekuję dnia, kiedy spotkamy się jako sojusznicy – zwrócił się do przywódcy Ukrainy szef NATO.

Stoltenberg: Ukraina będzie miała gwarancje bezpieczeństwa

– Władimir Putin nie docenił odwagi Ukraińców, determinacji jej polityków, ale też jedności i siły NATO – zauważył w swoim wystąpieniu Jens Stoltenberg. – Gdy zakończy się inwazja militarna Rosji, Ukraina będzie miała gwarancje bezpieczeństwa, aby historia agresji zbrojnej ze strony Moskwy nigdy się nie powtórzyła – mówił.

Sekretarz generalny NATO zaznaczył, że nowy, wieloletni program państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego pomoże Ukrainie w transformacji "z ery sowieckiej do standardów NATO". – Trwa wojna w Europie i nie istnieje teraz taka opcja, która nie zakłada jakiegoś ryzyka (...), ale musimy wspierać Ukrainę, bo to byłoby tragedią, gdyby Putin wygrał – oznajmił Jens Stoltenbeg. – Stanowiłoby to także zagrożenie dla całej Europy – dodał.

Na spotkaniu z dziennikarzami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że dotychczasowe rezultaty szczytu NATO w Wilnie "są dobre, ale gdyby zaproszono Ukrainę do NATO, to można byłoby uznać je za idealne".

