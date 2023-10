Opozycja rozmawia o tworzeniu rządu. Lubnauer: Pan prezydent usłyszy jeden głos

We wtorek PKW podała wyniki wyborów do Sejmu po przeliczeniu 100 proc. głosów. Już wiadomo, że PiS nie będzie dysponowało większością 231 mandatów. KO, TD i Lewica będą miały natomiast 248 reprezentantów w Sejmie, co oznacza, że najprawdopodobniej uformują nowy rząd. Wszystkie trzy formacje deklarują chęć wstąpienia do takiej koalicji.

W środę i czwartek w przyszłym tygodniu odbędą się zaproponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę konsultacje z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych dotyczące misji sformowania rządu. Opozycja domaga się jednak, aby prezydent od razu powierzył to zadaniem politykowi Koalicji Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi.

Tusk kandydatem na premiera

Jak zapewnia Katarzyna Lubnauer w poniedziałek "będzie zupełnie jasne", że kandydatem opozycji na stanowisko premiera będzie Donald Tusk oraz, że "jedyna koalicja, która jest w stanie rządzić w Polsce po tych wyborach, to jest właśnie koalicja tych trzech komitetów, czyli KO, Lewicy i Trzeciej Drogi".

– We wtorek z tego co rozumiem są konsultacje oddzielnie co prawda, ale usłyszy pan prezydent jeden głos. Głos, który mówi, że chcemy tworzyć koalicję i że mamy wspólnego kandydata na premiera Donalda Tuska. A już w środę, czwartek Donald Tusk wybiera się do Brukseli – powiedziała polityk na antenie RMF FM.

Wizyta Tuska w Brukseli ma związek z negocjacjami na temat odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Lubnauer przekonuje, że "bardzo ważnym elementem jest wiarygodność Polski". Tę wiarygodność może zapewnić tylko Donald Tusk.

– Wiarygodność Donalda Tuska, jako lidera, który nigdy nie miał problemów z praworządnością i z pozyskiwaniem pieniędzy europejskich. Problemem PiS-u jest to, że PiS praktycznie całe swoje 8 lat rządów poświęcił temu, żeby przejmować nadzór nad sądownictwem i żeby przejąć nadzór nad prokuraturą – wskazała.

