"Hipokryzja". Trzaskowski krytykuje Unię Europejską

Prezydent Warszawy krytykuje, jak sam to określa, "hipokryzję" Brukseli w kontekście Zielonego Ładu i protestu rolników, który w ostatnich dniach ma miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej. Rafał Trzaskowski wskazał na wymogi stawiane przed europejskimi rolnikami i całkowitą aprobatą działań stosowanych przez ukraińskich producentów żywności.

"Dziś w kontekście protestu rolników mówiłem jasno o tym, że działania Unii Europejskiej mogą być postrzegane jako hipokryzja. Z jednej strony Bruksela w Zielonym Ładzie śrubuje standardy jakości żywności, a z drugiej godziła się na wpuszczanie towarów z Ukrainy, które nie spełniają nawet obecnych europejskich standardów. To właśnie staramy się tłumaczyć naszym partnerom" – napisał na swoim koncie w serwisie X.

Protesty rolników

Są dwa głównie powody protestów: Zielony Ład, który podwyższa rolnikom koszty produkcji, oraz napływ zboża i produktów rolnych ze wschodu, nie tylko z Ukrainy, ale i z krajów ościennych, z Rosją włącznie.

Rolnicy są zdesperowani, ponieważ wprowadzone w ubiegłym roku przez rząd PiS embargo na pszenicę czy kukurydzę z Ukrainy jest iluzoryczne. Polska dopuszcza bowiem tranzyt tych produktów przez nasz kraj, którego nikt po przejechaniu granicy nie kontroluje.

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt uchwały, w którym domaga się "natychmiastowego wprowadzenia jednostronnie bezterminowego zakazu przywozu do Polski z Ukrainy produktów rolno-spożywczych". Uchwała wskazuje, by embargiem objąć produkty rolne pochodzące lub przywożone z Ukrainy, "także gdy są one przywożone do Polski z innych państw UE".

Czym jest Zielony Ład

Państwa UE zobowiązały się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i wypełnić w ten sposób swoje zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego. Europejski Zielony Ład to strategia UE na rzecz osiągnięcia tego celu do 2050 r. To pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej.

Wśród założeń, jest strategia "od pola do stołu", czyli "przestawienie obecnego systemu żywnościowego UE na model zrównoważony".

