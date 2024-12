Kiedy Tusk pojedzie na Ukrainę? Premier zdradził szczegóły ustaleń z Zełenskim

Ukraiński przywódca poinformował we wtorek w mediach społecznościowych, że odbył rozmowę z premierem Polski. "Podziękowałem mu za niezachwiane poparcie przyjaznej Polski i wdrożenie nowego pakietu pomocy wojskowej" – napisał Wołodymyr Zełenski.

Politycy dyskutowali o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. "Rozmawialiśmy o postępach Ukrainy na drodze do integracji europejskiej i priorytetach półrocznej prezydencji Polski w Radzie UE, która rozpoczyna się w styczniu. Uzgodniliśmy, że w niedalekiej przyszłości odbędzie się wymiana wizyt w celu lepszej koordynacji naszych wspólnych działań" – przekazał prezydent Ukrainy.

"W tym ważnym momencie"

– Miałem okazję wczoraj rozmawiać dłużej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ustaliliśmy wizytę i rewizytę – poinformował w środę na konferencji prasowej Donald Tusk.

– Ja będę na Ukrainie na początku roku, pan prezydent przyjedzie do nas w tym ważnym momencie, jakim będzie przejmowanie przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej – powiedział premier.

Znamy plan polskiej prezydencji

We wtorek polski rząd przyjął plan prezydencji w Radzie Unii Europejskiej od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r., o czym poinformował minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka. Zaprezentowano logo i hasło prezydencji. Hasłem prezydencji jest motto: "Bezpieczeństwo, Europo!". – Polska prezydencja będzie wspierać działania wzmacniające europejskie bezpieczeństwo we wszystkich jego wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, ekonomicznym, informacyjnym, energetycznym, żywnościowym i zdrowotnym – powiedział Szłapka podczas konferencji prasowej.

W ciągu sześciu miesięcy Polska ma gościć 40 tys. uczestników, w tym szefów rządów i ministrów z państw członkowskich UE. Planowane są 22 nieformalne rady oraz ponad 300 wydarzeń oficjalnych. Zespół prezydencji liczy 3 tys. osób, a do obsługi delegacji zagranicznych zaangażowanych będzie ponad 100 oficerów łącznikowych. Budżet na prezydencję wyniesie około 415 mln zł. Główne wydarzenia odbędą się w Warszawie, ale prezydencja ma charakter ogólnopolski z planowanymi spotkaniami w około 20 miastach.

