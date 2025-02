Areszt dla Ziobry? Hołownia podjął decyzję

Hołownia podczas wtorkowej konwencji wyborczej zaprezentował swoje hasło.

Kampanijne hasło lidera Polski 2050 brzmi: "To ludzie są najważniejsi". – Ze spraw ludzi, bo oni są najważniejsi, chcę uczynić motto, refren, zasadę i fundament całej mojej wyborczej kampanii, a później prezydentury. To ludzie są najważniejsi i dlatego właśnie takie będzie hasło, które będzie mi towarzyszyło od pierwszych dni tej wyborczej drogi, to ludzie są najważniejsi – wyjaśnił marszałek Sejmu.

"Prokuratura przyspieszyła, z czego się bardzo cieszę"

W rozmowie z TVN24 Szymon Hołownia zwrócił uwagę na rozliczenia poprzedniej ekipy rządzącej.

– Prokuratura przyspieszyła, z czego się bardzo cieszę, bo długo też o to apelowałem. Bo ludzie o to prosili i apelowali, bo nie chcą żyć w stałym stanie zawieszenia i ciągnących się w nieskończoność procedurach – powiedział marszałek Sejmu.

Jak zaznaczył, "te procedury rzeczywiście przyspieszyły". – My powinniśmy te rozliczenia przeprowadzać twardo, szybko, zdecydowanie i konsekwentnie – mówił lider Polski 2050.

Hołownia: Będę głosował za uchyleniem immunitetu Ziobrze

Hołownia odniósł się również do zapowiadanego głosowania ws. uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze w związku z wniosek o jego aresztowanie na 30 dni.

– Nie rozmawialiśmy jeszcze o tym na klubie. Klub w tej chwili trwa w Sejmie. Natomiast ja wiem, jak ja zagłosuję – zagłosuję za tym wnioskiem – powiedział gość TVN24.

Jak wyjaśniła, "nie można kpić sobie z państwa, nie można w tak bezczelny sposób – i to jeszcze będąc byłym ministrem sprawiedliwości – odwracać się plecami do prawa i sprawiedliwości". – Każdy normalny obywatel w kraju nie miałby wyboru i miałby pewnie tyle przyzwoitości, żeby po prostu zrealizować swój obowiązek prawny – zaznaczył Hołownia.

Marszałek Sejmu: Komisja śledcza ds. Pegasusa powinna zaczekać

Odnosząc się do działań komisji śledczej ds. Pegasusa, Hołownia przyznał, że organ powinien zaczekać na doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed jej oblicze.

– Wtedy byłaby szansa, żeby to wszystko trwało krócej – zauważył marszałek Sejmu. – Miałaby do dyspozycji, zakładam, kilka godzin, w których mogłaby wykazać, że Zbigniew Ziobro łamie prawo i sprawiedliwość w bezczelny sposób – stwierdził Ziobro.

Jak podkreślił: "Gdyby poczekali, byłoby to wszystko szybsze. Ponieważ nie poczekali, jest trochę dłuższe". Marszałek Sejmu przyznał jednocześnie, że chciałby, aby Zbigniew Ziobro "został przesłuchany szybciej, a nie później".

