Iran reaguje na słowa Sikorskiego. Polski dyplomata wezwany na dywanik

"Istnieje sojusz ofensywny między Iranem a Rosją" – stwierdził Radosław Sikorski w rozmowie z amerykańskim dziennikiem The Wall Street Journal. "Islamska Republika (Iranu) wysyła śmierć i zniszczenie we wszystkich kierunkach, dlatego powinniśmy wspólnie stawić czoło (temu) zagrożeniu i je usunąć" – zaapelował polski minister.

Iran: Oskarżenia są bezpodstawne

W poniedziałkowym oświadczeniu irańska dyplomacja uznała oskarżenia Sikorskiego o wojskową współpracę Teheranu z Moskwą za całkowicie bezpodstawne.

Jak podała agencja AFP, komunikat nie precyzuje, jakie dokładnie zarzuty postawiono stronie polskiej, jednak wezwanie dyplomaty było wyrazem sprzeciwu wobec słów Sikorskiego.

Wypowiedzi polskiego ministra spraw zagranicznych na temat Iranu pojawiły się w artykule opublikowanym w piątek przez The Wall Street Journal. Sikorski opisał w rozmowie z gazetą, jak na prośbę amerykańskiej organizacji pozarządowej United Against Nuclear Iran (Zjednoczeni Przeciw Nuklearnemu Iranowi) do Stanów Zjednoczonych przekazano irańskiego drona typu Shahed, który został zestrzelony nad Ukrainą.

Urządzenie zostało zaprezentowane w czasie konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych CPAC, która odbyła się w dniach 22-23 lutego w Waszyngtonie.

Sikorski rozmawiał z Rubio

Sikorski spotkał się w piątek wieczorem w stolicy USA z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Po zakończonych rozmowach szef polskiego MSZ wyraził przekonanie, że dla Stanów Zjednoczonych priorytetem jest stabilizacja sytuacji międzynarodowej.

– Odniosłem wrażenie, że Stanom Zjednoczonym zależy na trwałym pokoju – powiedział podczas konferencji prasowej.

Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie na tak wysokim szczeblu od momentu objęcia przez Donalda Trumpa urzędu prezydenta USA. Rozmowy odbyły się w kontekście rosnących napięć geopolitycznych, zwłaszcza po niedawnych negocjacjach amerykańsko-rosyjskich w Rijadzie, które dotyczyły obecnej sytuacji na Ukrainie.

Sikorski podkreślił, że rozmowa z Rubio potwierdziła silne relacje polsko-amerykańskie. Szef MSZ zapowiedział również dalsze działania na rzecz zacieśniania współpracy.

