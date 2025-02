"Tusk woli grać w ping-ponga". Morawiecki publikuje spot

Tusk poinformował we wspólnym oświadczeniu z Costą dla mediów, że najbliższe posiedzenie Rady Europejskiej, specjalnie zwołane przez jej przewodniczącego, z pełnym poparciem Polski, będzie poświęcone "pomocy Ukrainie i wzmocnieniu naszego bezpieczeństwa", co – jak podkreślił szef rządu – wpisuje się także wprost w priorytety polskiej prezydencji.

– Mamy pełną świadomość, że potencjalnie zbliżające się negocjacje wymagają obecności Europy. Oczekuje tego także Ukraina, ale oczywiście w tej chwili jeszcze, jak wiecie państwo, jest wiele znaków zapytania – powiedział Donald Tusk. – Nie ulega wątpliwości, że będziemy próbowali na najbliższej, tej specjalnej RE, tak jak przez cały czas naszej pracy, nie tylko wzmacniać jedność europejską, ale także bardzo blisko współpracujemy już w sprawach obronności, w sprawach Ukrainy i Rosji, wspólnej polityki bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, Norwegią – podkreślił.

Morawiecki: Mamy ping-ponga, ziemniaki i narty

Donald Tusk chętnie dzieli się w mediach społecznościowych wrażeniami dotyczącymi innych, pozadyplomatycznych, form aktywności. Do takiej postawy odniósł się w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki.

"Mieli przewodzić Europie. Miał ich nikt nie ograć w UE. A tymczasem mamy ping-ponga, ziemniaki i narty..." – napisał na portalu X poseł PiS.

Do wpisu został dołączony materiał z archiwalnymi wypowiedziami Donalda Tuska. "Jak się domyślacie, nasza prezydencja m.in. współodpowiedzialna za to, jak będzie wyglądał krajobraz polityczny" – mówi Tusk, na co głos lektora odpowiada: "Mieliśmy przewodzić Europie".

"Mieliśmy nie dać się ograć. A tymczasem co?"

Tusk zapewnia: "Chcę wam powiedzieć, że naprawdę mnie nikt nie ogra w Unii Europejskiej", co głos z offu kwituje słowami: "Mieliśmy nie dać się ograć. A tymczasem co?". Następnie w materiale zaprezentowano premiera grającego w ping-ponga i mówiącego o swoim wypadku na stoku narciarskim, co z kolei lektor komentuje w następujący sposób: "Premier Tusk woli grać w ping-ponga i jeździć na nartach zamiast prowadzić polską prezydencję".

"Szczyt ze Stanami Zjednoczonymi w Warszawie? Brak. Wpisanie szczytu Trójmorza w program prezydencji? Brak. Szczyt Rady Europejskiej w Warszawie? Nie ma – tak jak de facto nie ma polskiej polityki międzynarodowej podczas polskiej prezydencji" – słyszymy w spocie.

