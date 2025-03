Kaczyński odcina się od słów Czarnka. "Poniosło go"

W piątek podczas spotkania w Gabinecie Owalnym doszło do kłótni między Zełenskim, Trumpem i J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Czarnek o Zełenskim: Zachował się jak głupek

Suchej nitki na zachowaniu Zełenskiego nie zostawił Przemysław Czarnek. Polityk PiS stwierdził, że podczas spotkania w Gabinecie Owalnym panowały duże emocje. Niemniej jednak, prezydent Ukrainy powinien zachować się inaczej.

– Tam były emocje. To jest zupełnie oczywiste, ale ktoś taki jak prezydent Ukrainy jadąc do Stanów Zjednoczonych do Waszyngtonu, prosząc o dalszą pomoc, bez której Ukraina nie jest w stanie być niepodległa, powinien zdawać sobie sprawę, gdzie jedzie i powinien się zachowywać jak każdy – stwierdził Czarnek na konferencji programowej Karola Nawrockiego.

– Wyobrażacie sobie państwo prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który jedzie do Ameryki i mówi: żądam następnych wojsk amerykańskich, bo jak nie, to będzie w niebezpieczeństwie Ameryka. No głupek byśmy powiedzieli, tak się zachował niestety i tu nie ma co owijać słów w bawełnę. Tak się zachował prezydent Ukrainy – kontynuował.

Kaczyński: Czarnka poniosło

Do słów posła PiS odniósł się podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie Jarosław Kaczyński.

Były premier został zapytany o to, czy podziela opinię swojego partyjnego kolegi. – Nie – odpowiedział krótka prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Nie należy używać takich słów i uważam, że tutaj mojego kolegę troszeczkę poniosło, ale cóż, zdarzają się takie rzeczy. Żeby tylko takie rzeczy się zdarzyły w polityce – zaznaczył Kaczyński.

