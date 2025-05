Trzaskowski skłamał u Stanowskiego? Wątpliwości po słowach polityka KO

W czwartek Rafał Trzaskowski był gościem Kanału Zero. Podczas ponaddwugodzinnej rozmowy poruszono wiele tematów m.in. zbliżającej się debaty prezydenckiej w TVP, adopcji dzieci przez pary homoseksualne czy obecnej koalicji rządzącej. Kandydat KO po raz kolejny powtórzył, że kiedy w przeszłości różne grupy były rzekomo atakowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy, on stawał w ich obronie. Wymienił w tym kontekście m.in. lekarzy rezydentów, którzy kilka lat temu protestowali przeciwko warunkom płacowym. Prezydent Warszawy podkreślił, że "jak ktoś jest atakowany, to trzeba pomagać".

Wątpliwości wobec wypowiedzi Trzaskowskiego o lekarzach rezydentach ma Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

"Słucham wywiadu @K_Stanowski z @trzaskowski_ gdzie słyszę, że Pan Rafał Trzaskowski pomagał w trakcie protestu Rezydentów. Chciałbym zapytać w jaki sposób bo byłem wtedy w ścisłym kierownictwie i jedna z 5 osób decyzyjnych i nie przypominam sobie tego faktu...." – napisał na swoim konie na platformie X.

Protest lekarzy rezydentów

W październiku 2017 roku lekarze rezydenci rozpoczęli protest głodowy w warszawskim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Ich główne postulaty obejmowały zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, a także podwyżki. Pomimo licznych spotkań z ministrem zdrowia oraz przedstawicielami rządu, początkowo osiągnięcie porozumienia było bardzo trudne. W całej Polsce odbywały się liczne manifestacje solidarności z protestującymi lekarzami.

Wkrótce do głodówki dołączyli lekarze rezydenci ze Szczecina. Siedmioro stażystów i rezydentów podobnie jak koledzy i koleżanki z Warszawy, protestowało do osiągnięcia porozumienia.

Protest rozszerzył się na cały kraj po tym, jak przejęło go Porozumienie Zawodów Medycznych – największa w Polsce organizacja zrzeszająca pracowników służby zdrowia.

Głodówka zakończyła się w poniedziałek 30 października.

