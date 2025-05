Kto komu narzuci narrację

Jest to tym bardziej zaskakujące, że akurat ostatnie tygodnie Karol Nawrocki mógł zaliczyć do wyjątkowo udanych. Nawet ja, który do jego kandydatury od początku podchodziłem dość sceptycznie, uznałem, że ma on realne szanse na zwycięstwo z Rafałem Trzaskowskim.

Przede wszystkim Karol Nawrocki całkiem dobrze radził sobie w debatach prezydenckich, tak w pierwszej w Końskich, zorganizowanej przez Republikę, jak w drugiej w tym samym miejscu trzech telewizji (TVP, Polsat, TVN) oraz w dwóch następnych – znowu Republiki i „Super Expressu”. Był pewny siebie, odpowiadał jasno, wykazywał się refleksem i nie dawał się zbić z pantałyku.