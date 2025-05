Końcówka kampanii. Kaczyński mobilizuje: Potrzebujemy odważnego prezydenta

Już za tydzień, 18 maja, odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Liderem sondaży pozostaje kandydat KO, choć najprawdopodobniej, do rozstrzygnięcia wyborów konieczna będzie druga tura, w której obok Rafała Trzaskowskiego znajdzie się wspierany przez PiS Karol Nawrocki.

Prezes PiS odwiedził w niedzielę Gryfino na Pomorzu Zachodnim. Mobilizował do aktywnego działania na rzecz Nawrockiego. – To jest teraz moment ostatecznych decyzji i trzeba mówić o rzeczach najważniejszych, a teraz najważniejsza jest stawka tych wyborów. To są wybory, kiedy decydujemy o sprawach najważniejszych. To sprawa codziennego losu Polaków – jak się im będzie żyło, czy Polska się rozwija – mówi Jarosław Kaczyński

Nie zabrakło krytyki kandydata KO. – Co sobą reprezentuje pan Trzaskowski? Niezależnie od tego, że on dzisiaj kłamie tak, że słońcu wstyd świecić, łże w żywe oczy i buduje ten mur kłamstwa, to on reprezentuje nic innego jak powrót do tej dawnej polityki, umocnionej jeszcze większym poddaństwem wobec sił zewnętrznych i tych, którzy chcą Polskę eksploatować. Na to zgody być nie może. A co reprezentuje sobą dr Karol Nawrocki? Reprezentuje sobą program, który my realizowaliśmy. Widzi nasze błędy, ale jego kierunek jest taki jak nasz – państwo jest dla obywateli i trzeba poprawiać los Polaków – podkreślał polityk.

Kaczyński nawołuje do aktywności

Zdaniem Kaczyńskiego przeciwnicy PiS próbują lekceważyć spotkania Karola Nawrockiego w Białym Domu. – Widzieliście, jak potraktowano ostatnio Tuska. To jest płacz i zgrzytanie zębów. Jeżeli chcemy spokojnie żyć w naszych miastach i wsiach, bez zalewu nielegalnych imigrantów, to dzisiaj jest jedna odpowiedź – Karol Nawrocki. Nielegalny imigranci to jest wielkie zagrożenie. Karol Nawrocki to twarda polityka obrony naszych granic, naszego bezpieczeństwa i naszej wolności – mówił szef PiS.

– Wybór jest jasny, tylko jeszcze trzeba ogromnego wysiłku. Został jeszcze tydzień. To przede wszystkim przekonywanie niezdecydowanych i ich trzeba przekonywać, że to jest kwestia naszej przyszłości – zwykłej, codziennej i indywidualnej aż po przyszłość naszego narodu. Zwycięstwo Karola Nawrockiego to coś bardzo ważnego i może nam przynieść nową nadzieję. Trzeba nam prezydenta odważnego i konsekwentnego. I taki jest Karol Nawrocki. Proszę wszystkich o rozmowy i przekonywanie nieprzekonanych – podsumował Kaczyński.

Czytaj też:

Hołownia apeluje ws. wyborów prezydenckich. "Błagam was"Czytaj też:

Który z kandydatów lepiej zadba o bezpieczeństwo Polski? Wyniki sondażu