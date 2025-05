Trzaskowski uderzył w Nawrockiego: Prawda ujrzała światło dzienne

To już ostatnie dni kampanii wyborczej przed pierwszą turą. Rafał Trzaskowski podczas wiecu wyborczego w Międzyrzeczu nawiązał do głośnej sprawy kawalerki Karola Nawrockiego.

– Te wybory również będą o naszych seniorach i znowu to jest pytanie podstawowe czy seniorom będziemy pomagać, czy będziemy korzystali z ich wiedzy i z ich doświadczenia, czy seniorzy będą skazani na naciągaczy i oszustów – powiedział Rafał Trzaskowski.

Jak dodał, ostatnie dni pokazały, że wybory prezydenckie są też "po prostu o zwykłej uczciwości, o przyzwoitości, o bezinteresowności".

– Pamiętajcie o tym, nie dajcie, nie pozwólcie na to, żeby ta ściema, którą uprawia Nawrocki i jego koledzy, zwyciężyła. Oni mają już 7. wersję tego, jak było w rzeczywistości, a na końcu wiecie, co ich denerwuje? Tylko jedno, bo już faktom nawet nie przeczą, ich denerwuje to, że prawda ujrzała światło dzienne – mówił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Trzaskowski: Te wybory są o prawach kobiet

W trakcie wiecu Trzaskowski stwierdził ponadto, że niedzielne wybory będą dotyczyć również praw kobiet. – Chciałem wam jasno powiedzieć, że wybory prezydenckie to nie jest casting na ulubieńca, tylko to jest naprawdę głos za tym, jak będzie wyglądała Polska i to jest dzisiaj najważniejsze, dlatego, że dzisiaj warto mówić o stawce tych wyborów i o tym, co najważniejsze – stwierdził.

– Te wybory są o prawach kobiet, one są o tym, czy zakończymy tę erę, w której poprzednia władza deptała prawa kobiet i wprowadziła to średniowieczne prawo antyaborcyjne, czy to wreszcie zmienimy – kontynuował.

Wybory już w najbliższą niedzielę

Już w niedzielę 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 07:00 do godz. 21:00. Na karcie do głosowania znajdą się nazwiska wszystkich trzynastu kandydatów na urząd prezydenta RP. Są to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch oraz Adrian Zandberg.

Ewentualną drugą turę zaplanowano na 1 czerwca. Sondaże pokazują, że zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

