Trzaskowski przyjmie wyzwanie Nawrockiego? "Niech pan Karol się tłumaczy"

W czasie piątkowej debaty Karol Nawrocki wykonał nietypowy gest, który stał się przedmiotem dyskusji w internecie. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość włożył coś do ust, zakrywając jednocześnie twarz drugą ręką. Zachowanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej uchwyciły kamery, które cały czas były skierowane na kandydatów. "Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne" – napisał na platformie X Paweł Szefernaker, szef sztabu Nawrockiego.

– Bardzo się cieszę, że wywołało to zainteresowanie opinii publicznej. Czytałem też komentarze, które dotykały tego tematu. (...) Myślę, że dzisiaj opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jaki jest nasz stan zdrowia i jakie są substancje w naszych organizmach. Jutro obydwaj z Rafałem Trzaskowskim będziemy w Warszawie. W związku z tym zapraszam Rafała Trzaskowskiego na testy na obecność substancji w naszych organizmach. Możemy zbadać – bo śledziłem tę dyskusję w mediach społecznościowych – czy są w naszych organizmach narkotyki – powiedział w sobotę w RMF FM Nawrocki.

Paweł Szefernaker zwrócił się do szefowej sztabu kandydata KO z prośbą o kontakt w celu ustalenia szczegółów testów.

Trzaskowski unika odpowiedzi na pytanie

Trzaskowski wziął udział w spotkaniu z seniorami w Ciechocinku. Obecni na miejscu dziennikarze pytali go o propozycję Nawrockiego. – Zapytajcie się pana Karola, co on wczoraj robił. (...) Niech pan Karol się tłumaczy – odparł.

Prezydent Warszawy kontynuował ten wątek już podczas samego wiecu. – Jesteście odpowiedzią na pytanie, które zadają mi wszyscy dziennikarze dzisiaj. Jak tu szedłem, wszyscy dziennikarze mnie pytali, skąd biorę motywację i energię, zastanawiając się nad przypadkiem Karola Nawrockiego pewnie – mówił.

– Natomiast moja odpowiedź jest prosta. Ja biorę całą energię od was. I całą motywację. I uśmiech szczery też. Bardzo za to dziękujemy – dodał.

Czytaj też:

Nawrocki pytany o ustawki i tatuaże. "Przetnę tę dyskusję"Czytaj też:

Co zrobił Nawrocki podczas debaty? Szefernaker: Rozwiążę tę zagadkę